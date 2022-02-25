Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774937289.html
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании - РИА Новости, 25.02.2022
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:42
2022-02-25T04:52
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764073146_0:30:3146:1800_1920x0_80_0_0_bd274d21b911ce28d7a2c57578a30c9b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774936680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764073146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b485c910094c4353c5ea87f1f053c359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия
04:42 25.02.2022 (обновлено: 04:52 25.02.2022)
 
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕС
ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЕС
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
04:28
Канада ввела санкции против Центробанка и Минфина России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала