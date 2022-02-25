https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774937289.html

Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании

Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании - РИА Новости, 25.02.2022

Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании

Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:42

2022-02-25T04:42

2022-02-25T04:52

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774936680.html

россия

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Максим Горбачев

в мире, россия