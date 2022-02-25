https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774937289.html
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании - РИА Новости, 25.02.2022
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:42
2022-02-25T04:42
2022-02-25T04:52
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия
04:42 25.02.2022 (обновлено: 04:52 25.02.2022)
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: второй пакет санкций ЕС затронет российские госкомпании
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", - сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.