04:28 25.02.2022 (обновлено: 04:59 25.02.2022)
Канада ввела санкции против Центробанка и Минфина России
Канада объявила о санкциях против Центробанка, Минфина России и депутатов Госдумы
Флаг Канады
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, санкции вводятся "против 31 одного ключевого представителя внутреннего круга президента (РФ Владимира) Путина, близких контактов и членов семей некоторых, ранее уже попавших под санкции; 27 ключевых финансовых институтов". "Дополнительно меры введены против четырех граждан Украины, агентов пророссийской дезинформации", - говорится в заявлении.
В списке указаны 382 россиянина, среди которых депутаты Госдумы, поддержавшие признание ЛНР и ДНР, а также Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман, Борис, Павел и Лилия Ротенберги, Евгений Пригожин.
Также санкции введены против Центробанка, Сбербанка, ВТБ, "Альфа-банка", Газпромбанка, Ростеха, Ростелекома, Русгидро, Алросы, РЖД, ОАК, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Газпрома, Газпромнефти, Транснефти и министерства финансов.
Кроме того, в канадский список включили украинцев Тараса Козака, Владимира Олейника, Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Опубликовано: Максим Горбачев