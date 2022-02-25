https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774936680.html

Канада ввела санкции против Центробанка и Минфина России

Канада ввела санкции против Центробанка и Минфина России - РИА Новости, 25.02.2022

Канада ввела санкции против Центробанка и Минфина России

Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:28

2022-02-25T04:28

2022-02-25T04:59

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, санкции вводятся "против 31 одного ключевого представителя внутреннего круга президента (РФ Владимира) Путина, близких контактов и членов семей некоторых, ранее уже попавших под санкции; 27 ключевых финансовых институтов". "Дополнительно меры введены против четырех граждан Украины, агентов пророссийской дезинформации", - говорится в заявлении.В списке указаны 382 россиянина, среди которых депутаты Госдумы, поддержавшие признание ЛНР и ДНР, а также Игорь Шувалов, Герман Греф, Роман, Борис, Павел и Лилия Ротенберги, Евгений Пригожин.Также санкции введены против Центробанка, Сбербанка, ВТБ, "Альфа-банка", Газпромбанка, Ростеха, Ростелекома, Русгидро, Алросы, РЖД, ОАК, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Газпрома, Газпромнефти, Транснефти и министерства финансов.Кроме того, в канадский список включили украинцев Тараса Козака, Владимира Олейника, Олега Волошина и Владимира Сивковича.

https://ria.ru/20220225/samolety-1774937466.html

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Максим Горбачев

в мире, канада, россия