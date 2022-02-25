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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927157.html
Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций
Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций - РИА Новости, 25.02.2022
Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций
Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:53
2022-02-25T01:09
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
россия
германия
донбасс
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер."Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий. Это, к сожалению, почувствует российский народ, хотя он не несет ответственности за решения (президента РФ) Владимира Путина", - заявил он в интервью телеканалу ARD.Он признал при этом, что негативный экономический эффект будет и для Германии, в том числе из-за роста цен на энергоносители, но "правительство предпринимает все в рамках своих возможностей, чтобы диверсифицировать импорт энергоресурсов, чтобы снять напряжение".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html
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экономика, украина, россия, германия, донбасс
00:53 25.02.2022 (обновлено: 01:09 25.02.2022)
 
Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций

Глава Минфина Германии Линднер: российский народ почувствует эффект от санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий. Это, к сожалению, почувствует российский народ, хотя он не несет ответственности за решения (президента РФ) Владимира Путина", - заявил он в интервью телеканалу ARD.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден сравнил новые санкции против России с ее отключением от SWIFT
Он признал при этом, что негативный экономический эффект будет и для Германии, в том числе из-за роста цен на энергоносители, но "правительство предпринимает все в рамках своих возможностей, чтобы диверсифицировать импорт энергоресурсов, чтобы снять напряжение".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаУкраинаРоссияГерманияДонбасс
 
 
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