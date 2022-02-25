https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774927157.html

Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций

Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций - РИА Новости, 25.02.2022

Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций

Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:53

2022-02-25T00:53

2022-02-25T01:09

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

украина

россия

германия

донбасс

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер."Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий. Это, к сожалению, почувствует российский народ, хотя он не несет ответственности за решения (президента РФ) Владимира Путина", - заявил он в интервью телеканалу ARD.Он признал при этом, что негативный экономический эффект будет и для Германии, в том числе из-за роста цен на энергоносители, но "правительство предпринимает все в рамках своих возможностей, чтобы диверсифицировать импорт энергоресурсов, чтобы снять напряжение".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907582.html

https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, германия, донбасс