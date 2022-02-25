00:53 25.02.2022 (обновлено: 01:09 25.02.2022)
Минфин ФРГ пообещал, что российский народ почувствует эффект от санкций
Глава Минфина Германии Линднер: российский народ почувствует эффект от санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Принимаемые Евросоюзом санкции покажут эффект не моментально, но в среднесрочной перспективе, российский народ это почувствует, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий. Это, к сожалению, почувствует российский народ, хотя он не несет ответственности за решения (президента РФ) Владимира Путина", - заявил он в интервью телеканалу ARD.
Он признал при этом, что негативный экономический эффект будет и для Германии, в том числе из-за роста цен на энергоносители, но "правительство предпринимает все в рамках своих возможностей, чтобы диверсифицировать импорт энергоресурсов, чтобы снять напряжение".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова