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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774926561.html
США вывели из-под антироссийских санкций медицинскую продукцию
США вывели из-под антироссийских санкций медицинскую продукцию - РИА Новости, 25.02.2022
США вывели из-под антироссийских санкций медицинскую продукцию
Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования, временно допустили связанные с... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:45
2022-02-25T00:45
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования, временно допустили связанные с энергетикой сделки, сообщило ведомство.Исключение из-под санкций касаются "международных организаций и предприятий, сельхоз и медицинской продукции и товаров, связанных с пандемией COVID-19, аварийных пролетов и посадок, энергетики, операций с определенным долгом или капиталом, производные контракты, свертывание операций с попавшими под санкции лицами и отклонение транзакций с ними".В числе разрешенных для финансовых операций международных организаций вошли Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), банк Африканского развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Красный крест.В четверг США объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Однако санкции, как пояснил минфин, до 24 июня текущего года не коснутся их деятельности, связанной с энергетическим сектором, в том числе добычей, производством и транспортировкой энергоносителей, уточнили в Вашингтоне.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, донбасс, признание днр и лнр в россии
00:45 25.02.2022
 
США вывели из-под антироссийских санкций медицинскую продукцию

Минфин США вывел из-под антироссийских санкций медицинскую продукцию и сельхозтовары

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования, временно допустили связанные с энергетикой сделки, сообщило ведомство.
"С тем, чтобы обеспечить, что эти санкции и запреты имеют воздействие на планируемые цели и минимизировать непреднамеренные последствия на третьи стороны, OFAC публикует ряд исключений", - сообщил минфин США.
Исключение из-под санкций касаются "международных организаций и предприятий, сельхоз и медицинской продукции и товаров, связанных с пандемией COVID-19, аварийных пролетов и посадок, энергетики, операций с определенным долгом или капиталом, производные контракты, свертывание операций с попавшими под санкции лицами и отклонение транзакций с ними".
В числе разрешенных для финансовых операций международных организаций вошли Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), банк Африканского развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Красный крест.
В четверг США объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Однако санкции, как пояснил минфин, до 24 июня текущего года не коснутся их деятельности, связанной с энергетическим сектором, в том числе добычей, производством и транспортировкой энергоносителей, уточнили в Вашингтоне.
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Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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