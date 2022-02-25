https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774923278.html

МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным

МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным - РИА Новости, 25.02.2022

МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным

Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, заявили в МИД. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:08

2022-02-25T00:08

2022-02-25T00:27

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, заявили в МИД.Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.В четверг по инициативе Брюсселя состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино, сообщили в дипведомстве.Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, "которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР", а затем о проведении спецоперации.Саннино в ответ сослался на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом "первичный" пакет односторонних рестриктивных мер.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915119.html

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Максим Горбачев

в мире, владимир чижов, донецкая народная республика, россия, евросоюз, европейская внешнеполитическая служба