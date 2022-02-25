00:08 25.02.2022 (обновлено: 00:27 25.02.2022)
МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным
МИД России заявил, что первичный пакет санкций ЕС носит нелегитимный характер
Здание министерства иностранных дел России
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, заявили в МИД.
Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.
В четверг по инициативе Брюсселя состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино, сообщили в дипведомстве.
Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, "которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР", а затем о проведении спецоперации.
Саннино в ответ сослался на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом "первичный" пакет односторонних рестриктивных мер.
"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - заключили в МИД.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Опубликовано: Максим Горбачев