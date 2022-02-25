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МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным
МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным - РИА Новости, 25.02.2022
МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным
Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, заявили в МИД. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:08
2022-02-25T00:27
в мире
владимир чижов
донецкая народная республика
россия
евросоюз
европейская внешнеполитическая служба
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, заявили в МИД.Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.В четверг по инициативе Брюсселя состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино, сообщили в дипведомстве.Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, "которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР", а затем о проведении спецоперации.Саннино в ответ сослался на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом "первичный" пакет односторонних рестриктивных мер.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774915119.html
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в мире, владимир чижов, донецкая народная республика, россия, евросоюз, европейская внешнеполитическая служба
00:08 25.02.2022 (обновлено: 00:27 25.02.2022)
 
МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным

МИД России заявил, что первичный пакет санкций ЕС носит нелегитимный характер

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России носит нелегитимный, необоснованный характер, заявили в МИД.
Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 23:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лидеры ЕС решат, включать ли SWIFT в санкции против России
В четверг по инициативе Брюсселя состоялась встреча постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова с Генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино, сообщили в дипведомстве.
Чижов изложил российские оценки ситуации вокруг украинского кризиса, подробно остановившись на тех причинах, "которые потребовали от руководства нашей страны принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР", а затем о проведении спецоперации.
Саннино в ответ сослался на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и принятый Евросоюзом "первичный" пакет односторонних рестриктивных мер.
"С российской стороны был подчеркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в российско-есовских отношениях. Партнеры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны", - заключили в МИД.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 23:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Лондоне заявили о работе с союзниками над отключением России от SWIFT
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреВладимир ЧижовДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕвросоюзЕвропейская внешнеполитическая служба
 
 
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