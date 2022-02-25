https://ria.ru/20220225/samosud-1775075900.html
В Минобороны заявили о случаях самосуда националистов над срочниками
В Минобороны заявили о случаях самосуда националистов над срочниками - РИА Новости, 25.02.2022
В Минобороны заявили о случаях самосуда националистов над срочниками
Минобороны РФ отмечает случаи самосуда со стороны украинских националистов над солдатами срочной службы, которые не хотят воевать, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:29
2022-02-25T15:29
2022-02-25T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
россия
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минобороны РФ отмечает случаи самосуда со стороны украинских националистов над солдатами срочной службы, которые не хотят воевать, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие", - сказал он.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс
15:29 25.02.2022 (обновлено: 15:35 25.02.2022)
В Минобороны заявили о случаях самосуда националистов над срочниками
Минобороны заявило о самосуде украинских националистов над не желающими воевать срочниками
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минобороны РФ отмечает случаи самосуда со стороны украинских националистов над солдатами срочной службы, которые не хотят воевать, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие", - сказал он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова