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Чехия с полуночи закроет воздушное пространство для России
Чехия с полуночи закроет воздушное пространство для России - РИА Новости, 25.02.2022
Чехия с полуночи закроет воздушное пространство для России
Чехия с полуночи с пятницы на субботу закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, сообщил в пятницу журналистам глава Минтранса... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:32
2022-02-25T18:35
в мире
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новости - туризм
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ПРАГА, 25 фев — РИА Новости. Чехия с полуночи с пятницы на субботу закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, сообщил в пятницу журналистам глава Минтранса Мартин Купка."В связи с событиями на Украине воздушное пространство Чехии будет закрыто для всех авиакомпаний РФ с полуночи с пятницы на субботу", — сказал Купка.Подобное решение в пятницу также приняла Польша.Ранее, с четверга, чешская туркомпания "Чедок" перестала продавать путевки в Россию.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220225/polety-1775132469.html
https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html
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в мире, владимир путин, россия, чехия, польша, украина, донбасс, новости - туризм
18:32 25.02.2022 (обновлено: 18:35 25.02.2022)
 
Чехия с полуночи закроет воздушное пространство для России

Чехия с полуночи закрывает воздушное пространство для всех российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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ПРАГА, 25 фев — РИА Новости. Чехия с полуночи с пятницы на субботу закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, сообщил в пятницу журналистам глава Минтранса Мартин Купка.
"В связи с событиями на Украине воздушное пространство Чехии будет закрыто для всех авиакомпаний РФ с полуночи с пятницы на субботу", — сказал Купка.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:18
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
Подобное решение в пятницу также приняла Польша.
Ранее, с четверга, чешская туркомпания "Чедок" перестала продавать путевки в Россию.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:38
Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:54
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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