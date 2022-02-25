https://ria.ru/20220225/samolety-1775101138.html

Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России

Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России - РИА Новости, 25.02.2022

Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России

Чехия в пятницу примет решение о закрытии своего воздушного пространства для некоторых авиакомпаний РФ, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:42

2022-02-25T16:42

2022-02-25T17:01

польша

россия

петр фиала

чехия

в мире

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ПРАГА, 25 фев - РИА Новости. Чехия в пятницу примет решение о закрытии своего воздушного пространства для некоторых авиакомпаний РФ, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала."Минтранс республики сегодня (в пятницу) примет решение о закрытии воздушного пространства республики для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польше", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220225/prostranstvo-1775100777.html

польша

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, россия, петр фиала, чехия, в мире