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Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России
Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России - РИА Новости, 25.02.2022
Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России
Чехия в пятницу примет решение о закрытии своего воздушного пространства для некоторых авиакомпаний РФ, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:42
2022-02-25T16:42
2022-02-25T17:01
польша
россия
петр фиала
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 фев - РИА Новости. Чехия в пятницу примет решение о закрытии своего воздушного пространства для некоторых авиакомпаний РФ, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала."Минтранс республики сегодня (в пятницу) примет решение о закрытии воздушного пространства республики для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польше", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220225/prostranstvo-1775100777.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, петр фиала, чехия, в мире
16:42 25.02.2022 (обновлено: 17:01 25.02.2022)
Чехия планирует закрыть воздушное пространство для России
Чехия рассматривает вопрос о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний