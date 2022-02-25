https://ria.ru/20220225/samolety-1774937466.html

ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

Евросоюз запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:48

2022-02-25T04:48

2022-02-25T09:00

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, новые европейские санкции в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях против России, которые затронут деятельность финансовых организаций, предприятий секторов энергетики и транспорта, а также оборот товаров двойного назначения, визовую политику.Вдобавок, по словам главы ЕК, российским дипломатам и бизнесменам также откажут в "привилегированном доступе" в страны ЕС.В МИД ранее заявили, что новые санкции нелегитимны. Дипломаты предупредили, что такие односторонние меры способны "лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в отношениях Москвы и Брюсселя".В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

https://ria.ru/20220225/tayvan-1774936961.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774937289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире