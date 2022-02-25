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ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям
ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям - РИА Новости, 25.02.2022
ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям
Евросоюз запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:48
2022-02-25T09:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, новые европейские санкции в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях против России, которые затронут деятельность финансовых организаций, предприятий секторов энергетики и транспорта, а также оборот товаров двойного назначения, визовую политику.Вдобавок, по словам главы ЕК, российским дипломатам и бизнесменам также откажут в "привилегированном доступе" в страны ЕС.В МИД ранее заявили, что новые санкции нелегитимны. Дипломаты предупредили, что такие односторонние меры способны "лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в отношениях Москвы и Брюсселя".В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
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в мире
04:48 25.02.2022 (обновлено: 09:00 25.02.2022)
 
ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС запретит продажу самолетов авиакомпаниям в России

© Фото : AirbusСамолеты компании Airbus
Самолеты компании Airbus - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Airbus
Самолеты компании Airbus
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз запретит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", — сказала она.

По ее словам, новые европейские санкции в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.
Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях против России, которые затронут деятельность финансовых организаций, предприятий секторов энергетики и транспорта, а также оборот товаров двойного назначения, визовую политику.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
04:31
Тайвань присоединится к санкциям против России
Вдобавок, по словам главы ЕК, российским дипломатам и бизнесменам также откажут в "привилегированном доступе" в страны ЕС.
В МИД ранее заявили, что новые санкции нелегитимны. Дипломаты предупредили, что такие односторонние меры способны "лишь усугубить и без того тяжелую ситуацию в отношениях Москвы и Брюсселя".
В четверг утром Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
04:42
Второй пакет санкций ЕС затронет ключевые российские госкомпании
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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