https://ria.ru/20220225/s7-1775146948.html

S7 отменила рейсы в Европу

S7 отменила рейсы в Европу - РИА Новости, 25.02.2022

S7 отменила рейсы в Европу

Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:13

2022-02-25T19:13

2022-02-25T19:51

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство."Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", — сообщила компания.Там добавили, после 13 марта они приостановят возможность покупки билетов на эти направления."Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", — уточнила компания.Чехия и Польша с полуночи с пятницы на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний из-за военной операции на Украине. Ранее Великобритания также запретила деятельность "Аэрофлота" в стране. Москва в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил военную операцию по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

s7 airlines, россия, европа, в мире, владимир путин, новости - туризм