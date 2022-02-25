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Туризм
https://ria.ru/20220225/s7-1775146948.html
S7 отменила рейсы в Европу
S7 отменила рейсы в Европу - РИА Новости, 25.02.2022
S7 отменила рейсы в Европу
Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:13
2022-02-25T19:51
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство."Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", — сообщила компания.Там добавили, после 13 марта они приостановят возможность покупки билетов на эти направления."Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", — уточнила компания.Чехия и Польша с полуночи с пятницы на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний из-за военной операции на Украине. Ранее Великобритания также запретила деятельность "Аэрофлота" в стране. Москва в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил военную операцию по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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s7 airlines, россия, европа, в мире, владимир путин, новости - туризм
19:13 25.02.2022 (обновлено: 19:51 25.02.2022)
 
S7 отменила рейсы в Европу

Российская авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство.
"Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", — сообщила компания.
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Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании
Там добавили, после 13 марта они приостановят возможность покупки билетов на эти направления.
"Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", — уточнила компания.
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Чехия и Польша с полуночи с пятницы на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний из-за военной операции на Украине. Ранее Великобритания также запретила деятельность "Аэрофлота" в стране. Москва в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил военную операцию по демилитаризации Украины.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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