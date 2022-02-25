https://ria.ru/20220225/s7-1775146948.html
S7 отменила рейсы в Европу
S7 отменила рейсы в Европу - РИА Новости, 25.02.2022
S7 отменила рейсы в Европу
Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:13
2022-02-25T19:13
2022-02-25T19:51
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 отменила все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство."Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", — сообщила компания.Там добавили, после 13 марта они приостановят возможность покупки билетов на эти направления."Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", — уточнила компания.Чехия и Польша с полуночи с пятницы на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний из-за военной операции на Украине. Ранее Великобритания также запретила деятельность "Аэрофлота" в стране. Москва в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил военную операцию по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 airlines, россия, европа, в мире, владимир путин, новости - туризм
19:13 25.02.2022 (обновлено: 19:51 25.02.2022)
S7 отменила рейсы в Европу
Российская авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Российская авиакомпания S7 отменила
все полеты в Европу с 26 февраля по 13 марта из-за того, что страны закрывают воздушное пространство.
"Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", — сообщила компания.
Там добавили, после 13 марта они приостановят возможность покупки билетов на эти направления.
"Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", — уточнила компания.
Чехия и Польша с полуночи с пятницы на субботу закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний из-за военной операции на Украине. Ранее Великобритания также запретила деятельность "Аэрофлота" в стране. Москва в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил военную операцию по демилитаризации Украины.