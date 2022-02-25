https://ria.ru/20220225/rybaki-1774942001.html
На юге Сахалина более 50 рыбаков уносит в море на льдине
На юге Сахалина более 50 рыбаков уносит в море на льдине - РИА Новости, 25.02.2022
На юге Сахалина более 50 рыбаков уносит в море на льдине
Льдину с рыбаками-любителями в количестве более 50 человек оторвало в Долинском районе недалеко от села Стародубское, к месту происшествия выдвинулись... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:35
2022-02-25T06:35
2022-02-25T06:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Льдину с рыбаками-любителями в количестве более 50 человек оторвало в Долинском районе недалеко от села Стародубское, к месту происшествия выдвинулись спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области."Недалеко от села Стародубское в береговом припае образовалась трещина, на оторвавшейся льдине оказались более 50 рыбаков-любителей. В район происшествия выехали спасатели и сотрудники ГИМС, начинается спасательная операция", - рассказали в пресс-службе областного МЧС.Очевидцы в социальных сетях пишут, что трещина на льду была еще с утра. Рыбаки сидели вдоль линии разлома припая и добывали улов. Лед треснул в 1,5 километра от берега.
https://ria.ru/20220224/pozhar-1774619284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
На юге Сахалина более 50 рыбаков уносит в море на льдине
В Долинском районе более 50 рыбаков-любителей уносит в море на льдине