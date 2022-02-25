https://ria.ru/20220225/rvio-1775259407.html

РВИО: дружба России и Украины восстановится после изгнания неонацистов

РВИО: дружба России и Украины восстановится после изгнания неонацистов - РИА Новости, 26.02.2022

РВИО: дружба России и Украины восстановится после изгнания неонацистов

Народы России и Украины восстановят узы дружбы после спецоперации по демилитаризации Украины и изгнанию неонацистов, воссоединят родных и близких в обеих... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T22:30

2022-02-25T22:30

2022-02-26T15:24

андрей кондрашов

салават щербаков

андрей ковальчук

россия

украина

госдума рф

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народы России и Украины восстановят узы дружбы после спецоперации по демилитаризации Украины и изгнанию неонацистов, воссоединят родных и близких в обеих странах, говорится в заявлении почетных членов Российского военно-исторического общества (РВИО), поступившем в РИА Новости."Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает. События на Украине начались не вчера, а, по меньшей мере, восемь лет назад", - говорится в заявлении.Спецоперация "по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича" скоро закончится, добавляют его авторы."Мы сожалеем о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития на Донбассе ни к чему не привели. Киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей. Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства", - отмечается в заявлении.Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать Украину оружием – "потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой", пишут авторы заявления. "И по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, мы отчетливо понимаем – Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной. Но у них ничего не вышло и не выйдет", - добавляют они."В наших душах нет ненависти и злобы к украинскому народу, и мы верим, что у подавляющего большинства украинцев нет ненависти к русским. Потому что мы одной истории, одной культуры, одной крови, одной памяти", - написано в заявлении.По словам авторов заявления, они не верят, что эта ненависть может стать основой сознания европейцев и американцев, определяющей отношение к России и многонациональному российскому народу."Нас – десятки миллионов. И мы – победим! Все вместе, мы – россияне и украинцы! И зажжем вечный огонь на могиле тех, кто вчера и сегодня погиб за свободную Украину. Эти герои будут лежать рядом с теми, кто погиб при освобождении нашей земли в боях с гитлеровцами и их прислужниками в годы Великой Отечественной войны – мы восстановим все памятники, разрушенные потомками "бандеровцев", - говорится в заявлении."Мы отстроим все взорванные ими мосты и плотины. Мы воссоединим родных и близких, лишенных возможности навещать друг друга из-за политических дрязг и закрытых границ. Мы восстановим крепкие и неразрывные узы дружбы, которые всегда делали наши братские народы непобедимыми и бесстрашными. И тогда над нашими странами будет спокойное, чистое и мирное небо", - отмечается в заявлении.Среди тех, кто его подписал, - народный художник РФ, председатель правления Союза художников России скульптор Андрей Ковальчук; автор документального фильма "Крым. Путь на Родину", тележурналист, освещавший события во многих "горячих точках", Андрей Кондрашов; автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов; cоветник председателя РВИО, ветеран боевых действий в Афганистане Ростислав Мединский; народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков; председатель регионального отделения РВИО в Воронежской области, депутат Госдумы Евгений Ревенко и другие.

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775065794.html

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769807287.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей кондрашов, салават щербаков, андрей ковальчук, россия, украина, госдума рф, российское военно-историческое общество (рвио)