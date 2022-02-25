https://ria.ru/20220225/rubl-1774856613.html

Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля

Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля - РИА Новости, 25.02.2022

Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля

После начала военной операции на Украине фондовый рынок просел на треть, торги на Мосбирже приостановили. Чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:08

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. После начала военной операции на Украине фондовый рынок просел на треть, торги на Мосбирже приостановили. Чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, Банк России приступил к валютным интервенциям. Это позволило отыграть часть потерь. Регулятор заверил, что задействует все необходимые инструменты и есть четкий план для любого сценария.Реакция ЦБРубль ослабел уже после признания независимости ДНР и ЛНР на фоне первого пакета санкций. А утром 24 февраля российские активы обрушились, нефть взлетела выше 100 долларов за баррель из-за опасений перебоев с поставками. Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших компаний, упал на 35,2 процента, рублевый индекс Мосбиржи — на 28,8.Торги парой "доллар — рубль" Мосбиржа приостановила на отметке 84,07, "евро — доллар" — на 95,24. На Forex эти показатели достигали 90 и 101 рубля соответственно.Кредитным организациям предоставили дополнительную ликвидность. Регулятор объявил аукцион репо, через который банки могут получить до триллиона рублей, и запретил брокерам короткие продажи — операции, позволяющие зарабатывать на падении котировок. Условия кредитования смягчили, расширив ломбардный список, включающий бумаги, которые принимают в качестве залога.Адекватные мерыАналитики указывают: Центробанк действует по заранее подготовленному плану. Регулятор располагает немалым опытом нивелирования кризисных, панических, эмоциональных настроений на финансовых рынках.Валютные интервенции обеспечивают дополнительное предложение, что сбивает ажиотажный спрос.Прекратив короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках, Центробанк создал ситуацию, когда некому сбывать активы, поскольку нет ни спроса, ни возможности использовать агрессивные заявки, поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Сложная ситуацияЭксперты, впрочем, считают, что даже в таких условиях рубль продолжит падать: слишком сильно воздействие геополитических факторов и новых санкционных мер. Российская валюта в ближайшее время останется крайне волатильной."Многое зависит от событий на Украине и санкций США и Европы. Если первые пакеты оказались достаточно мягкими, то последующие могут ощутимо ударить по экономике и финансовому сектору", — поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Вечером 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новых санкциях относительно шести российских банков, включая Сбербанк. США потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета "Сбербанка" и отклонять любые будущие операции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых организаций. Кроме того, "Газпрому", "Газпромбанку", "Газпромнефти", "Транснефти", Россельхозбанку, "Ростелекому", "Русгидро", АЛРОСА, "Совкомфлоту" и РЖД теперь "строго запрещено" привлекать средства через выпуск долга.Как заверили в ЦБ, банкам, попавшим под ограничения окажут "любую необходимую поддержку". Как подчеркнул регулятор, "все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций".Отмечается, что все операции в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета, ЦБ готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.Есть инструментыРегулятор сделает все возможное для сохранения стабильности. "Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", — сказано в заявлении ЦБ.Есть и другие способы поддержать рубль. Например, ввести регулирование трансграничных потоков капитала и выкуп активов с рынка, в первую очередь облигаций федерального займа.По мнению Ольги Веретенниковой, ставку могут поднять на внеплановом заседании ЦБ, которое назначат, если ситуация будет развиваться негативно. "Однако регулятору придется действовать резко: прибавлять сразу 250-300 базисных пунктов", — полагает аналитик. В прогнозах относительно дальнейшей динамики курса российской валюты эксперты сдержанны, предполагать что-либо в такой обстановке очень трудно."Выше 100 рублей за доллар не пустят: это психологическая отметка и инфляция грозит стать бесконтрольной", — считает Андрей Сырчин, инвестор, управляющий фонда CARF. С точки зрения Марка Гойхмана, когда геополитическая ситуация прояснится, ЦБ, вероятно, удастся стабилизировать рубль в диапазоне 82-86 за доллар.

https://ria.ru/20220224/tsb-1774666014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/dollar-1774710032.html

https://ria.ru/20220224/stavka-1774818763.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, курс рубля, курс доллара