https://ria.ru/20220225/rubl-1774856613.html
Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля
Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля - РИА Новости, 25.02.2022
Экстренные меры: cумеет ли ЦБ справиться с курсом рубля
После начала военной операции на Украине фондовый рынок просел на треть, торги на Мосбирже приостановили. Чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:00
2022-02-25T08:00
2022-02-25T08:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. После начала военной операции на Украине фондовый рынок просел на треть, торги на Мосбирже приостановили. Чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, Банк России приступил к валютным интервенциям. Это позволило отыграть часть потерь. Регулятор заверил, что задействует все необходимые инструменты и есть четкий план для любого сценария.Реакция ЦБРубль ослабел уже после признания независимости ДНР и ЛНР на фоне первого пакета санкций. А утром 24 февраля российские активы обрушились, нефть взлетела выше 100 долларов за баррель из-за опасений перебоев с поставками. Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших компаний, упал на 35,2 процента, рублевый индекс Мосбиржи — на 28,8.Торги парой "доллар — рубль" Мосбиржа приостановила на отметке 84,07, "евро — доллар" — на 95,24. На Forex эти показатели достигали 90 и 101 рубля соответственно.Кредитным организациям предоставили дополнительную ликвидность. Регулятор объявил аукцион репо, через который банки могут получить до триллиона рублей, и запретил брокерам короткие продажи — операции, позволяющие зарабатывать на падении котировок. Условия кредитования смягчили, расширив ломбардный список, включающий бумаги, которые принимают в качестве залога.Адекватные мерыАналитики указывают: Центробанк действует по заранее подготовленному плану. Регулятор располагает немалым опытом нивелирования кризисных, панических, эмоциональных настроений на финансовых рынках.Валютные интервенции обеспечивают дополнительное предложение, что сбивает ажиотажный спрос.Прекратив короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках, Центробанк создал ситуацию, когда некому сбывать активы, поскольку нет ни спроса, ни возможности использовать агрессивные заявки, поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.Сложная ситуацияЭксперты, впрочем, считают, что даже в таких условиях рубль продолжит падать: слишком сильно воздействие геополитических факторов и новых санкционных мер. Российская валюта в ближайшее время останется крайне волатильной."Многое зависит от событий на Украине и санкций США и Европы. Если первые пакеты оказались достаточно мягкими, то последующие могут ощутимо ударить по экономике и финансовому сектору", — поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Вечером 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новых санкциях относительно шести российских банков, включая Сбербанк. США потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета "Сбербанка" и отклонять любые будущие операции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых организаций. Кроме того, "Газпрому", "Газпромбанку", "Газпромнефти", "Транснефти", Россельхозбанку, "Ростелекому", "Русгидро", АЛРОСА, "Совкомфлоту" и РЖД теперь "строго запрещено" привлекать средства через выпуск долга.Как заверили в ЦБ, банкам, попавшим под ограничения окажут "любую необходимую поддержку". Как подчеркнул регулятор, "все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций".Отмечается, что все операции в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета, ЦБ готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.Есть инструментыРегулятор сделает все возможное для сохранения стабильности. "Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", — сказано в заявлении ЦБ.Есть и другие способы поддержать рубль. Например, ввести регулирование трансграничных потоков капитала и выкуп активов с рынка, в первую очередь облигаций федерального займа.По мнению Ольги Веретенниковой, ставку могут поднять на внеплановом заседании ЦБ, которое назначат, если ситуация будет развиваться негативно. "Однако регулятору придется действовать резко: прибавлять сразу 250-300 базисных пунктов", — полагает аналитик. В прогнозах относительно дальнейшей динамики курса российской валюты эксперты сдержанны, предполагать что-либо в такой обстановке очень трудно."Выше 100 рублей за доллар не пустят: это психологическая отметка и инфляция грозит стать бесконтрольной", — считает Андрей Сырчин, инвестор, управляющий фонда CARF. С точки зрения Марка Гойхмана, когда геополитическая ситуация прояснится, ЦБ, вероятно, удастся стабилизировать рубль в диапазоне 82-86 за доллар.
https://ria.ru/20220224/tsb-1774666014.html
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https://ria.ru/20220224/stavka-1774818763.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, курс рубля, курс доллара
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. После начала военной операции на Украине фондовый рынок просел на треть, торги на Мосбирже приостановили. Чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, Банк России приступил к валютным интервенциям. Это позволило отыграть часть потерь. Регулятор заверил, что задействует все необходимые инструменты и есть четкий план для любого сценария.
Реакция ЦБ
Рубль ослабел уже после признания независимости ДНР и ЛНР на фоне первого пакета санкций. А утром 24 февраля российские активы обрушились, нефть взлетела выше 100 долларов за баррель из-за опасений перебоев с поставками. Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших компаний, упал на 35,2 процента, рублевый индекс Мосбиржи — на 28,8.
Торги парой "доллар — рубль" Мосбиржа приостановила на отметке 84,07, "евро — доллар" — на 95,24. На Forex эти показатели достигали 90 и 101 рубля соответственно.
ЦБ предпринял экстренные валютные интервенции на рынке, задействовав резервы.
Кредитным организациям предоставили дополнительную ликвидность. Регулятор объявил аукцион репо, через который банки могут получить до триллиона рублей, и запретил брокерам короткие продажи — операции, позволяющие зарабатывать на падении котировок. Условия кредитования смягчили, расширив ломбардный список, включающий бумаги, которые принимают в качестве залога.
Адекватные меры
Аналитики указывают: Центробанк действует по заранее подготовленному плану. Регулятор располагает немалым опытом нивелирования кризисных, панических, эмоциональных настроений на финансовых рынках.
Валютные интервенции обеспечивают дополнительное предложение, что сбивает ажиотажный спрос.
"Остановка торгов на Мосбирже, предоставление необходимой ликвидности в рублях и валюте — все это гасит панику, спекуляции, страхи. В результате даже на внебиржевом нерегулируемом рынке Forex заметна позитивная динамика: в середине дня рубль отскочил к 83,5 за доллар. Это ниже того, что зафиксировали на Мосбирже в четверг при остановке торгов", — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Прекратив короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках, Центробанк создал ситуацию, когда некому сбывать активы, поскольку нет ни спроса, ни возможности использовать агрессивные заявки, поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
Сложная ситуация
Эксперты, впрочем, считают, что даже в таких условиях рубль продолжит падать: слишком сильно воздействие геополитических факторов и новых санкционных мер. Российская валюта в ближайшее время останется крайне волатильной.
"Многое зависит от событий на Украине и санкций США и Европы. Если первые пакеты оказались достаточно мягкими, то последующие могут ощутимо ударить по экономике и финансовому сектору", — поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
Вечером 24 февраля президент США Джо Байден объявил о новых санкциях относительно шести российских банков, включая Сбербанк. США потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета "Сбербанка" и отклонять любые будущие операции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых организаций. Кроме того, "Газпрому", "Газпромбанку", "Газпромнефти", "Транснефти", Россельхозбанку, "Ростелекому", "Русгидро", АЛРОСА, "Совкомфлоту" и РЖД теперь "строго запрещено" привлекать средства через выпуск долга.
Как заверили в ЦБ, банкам, попавшим под ограничения окажут "любую необходимую поддержку". Как подчеркнул регулятор, "все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций".
Отмечается, что все операции в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета, ЦБ готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.
Есть инструменты
Регулятор сделает все возможное для сохранения стабильности. "Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", — сказано в заявлении ЦБ.
Есть и другие способы поддержать рубль. Например, ввести регулирование трансграничных потоков капитала и выкуп активов с рынка, в первую очередь облигаций федерального займа.
"Еще один вариант — экстренное повышение ставки. И нельзя исключать директивное указание банкам не участвовать в валютных спекуляциях", — рассуждает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".
По мнению Ольги Веретенниковой, ставку могут поднять на внеплановом заседании ЦБ, которое назначат, если ситуация будет развиваться негативно. "Однако регулятору придется действовать резко: прибавлять сразу 250-300 базисных пунктов", — полагает аналитик.
В прогнозах относительно дальнейшей динамики курса российской валюты эксперты сдержанны, предполагать что-либо в такой обстановке очень трудно.
"Выше 100 рублей за доллар не пустят: это психологическая отметка и инфляция грозит стать бесконтрольной", — считает Андрей Сырчин, инвестор, управляющий фонда CARF. С точки зрения Марка Гойхмана, когда геополитическая ситуация прояснится, ЦБ, вероятно, удастся стабилизировать рубль в диапазоне 82-86 за доллар.