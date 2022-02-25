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Финский телеоператор Elisa уберет канал RT из пакета программ
Финский телеоператор Elisa уберет канал RT из пакета программ - РИА Новости, 25.02.2022
Финский телеоператор Elisa уберет канал RT из пакета программ
Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa сообщил, что решил убрать из пакета канал Russia Today, говорится в сообщении оператора в Twitter. "Мы хотим... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:35
2022-02-25T17:58
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технологии
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa сообщил, что решил убрать из пакета канал Russia Today, говорится в сообщении оператора в Twitter. "Мы хотим показать нашу поддержку Украине и решили закрыть канал Russia Today", - говорится в сообщении.Elisa Oyj — финская телекоммуникационная компания, основанная в 1882 году. Занимается телекоммуникациями, информационно-коммуникационными технологиями и онлайн-услугами, работающая в основном в Финляндии и Эстонии, но также предлагающая цифровые услуги международным операторам и другим компаниям.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.На протяжении последних дней в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, соответствующее решение планирует принять Литва.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20220224/polsha-1774901458.html
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телеканал rt, в мире, технологии, финляндия, россия
17:35 25.02.2022 (обновлено: 17:58 25.02.2022)
 
Финский телеоператор Elisa уберет канал RT из пакета программ

Финский телеоператор Elisa решил убрать канал RT из пакета программ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT (Russia Today)
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев — РИА Новости. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa сообщил, что решил убрать из пакета канал Russia Today, говорится в сообщении оператора в Twitter. "Мы хотим показать нашу поддержку Украине и решили закрыть канал Russia Today", - говорится в сообщении.
Elisa Oyj — финская телекоммуникационная компания, основанная в 1882 году. Занимается телекоммуникациями, информационно-коммуникационными технологиями и онлайн-услугами, работающая в основном в Финляндии и Эстонии, но также предлагающая цифровые услуги международным операторам и другим компаниям.
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На протяжении последних дней в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, соответствующее решение планирует принять Литва.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
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