https://ria.ru/20220225/rossiya-1775143121.html
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы - РИА Новости, 25.02.2022
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы
Россия сможет прожить без членства в Совете Европы, как это было и до 1996 года, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:56
2022-02-25T18:56
2022-02-25T19:10
политика
россия
совет европы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия сможет прожить без членства в Совете Европы, как это было и до 1996 года, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации."Мы жили до этого, не тужили, проживем (без членства в СЕ)", - сказал парламентарий.Он отметил, что Россия жила без участия в этой организации с 1996 года. "Помнится, когда Россия приостановила свое участие в работе ПАСЕ, так они полгода уговаривали нас вернуться. Они же бюрократы, в Страсбурге половина народа кормится за счет Совета Европы. Бюджета не хватало, нужен был срочно наш взнос", - заключил политик.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775146335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, совет европы
18:56 25.02.2022 (обновлено: 19:10 25.02.2022)
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы
Сенатор Джабаров отреагировал на исключение России из Совета Европы