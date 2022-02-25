Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/rossiya-1775143121.html
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы - РИА Новости, 25.02.2022
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы
Россия сможет прожить без членства в Совете Европы, как это было и до 1996 года, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:56
2022-02-25T19:10
политика
россия
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия сможет прожить без членства в Совете Европы, как это было и до 1996 года, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации."Мы жили до этого, не тужили, проживем (без членства в СЕ)", - сказал парламентарий.Он отметил, что Россия жила без участия в этой организации с 1996 года. "Помнится, когда Россия приостановила свое участие в работе ПАСЕ, так они полгода уговаривали нас вернуться. Они же бюрократы, в Страсбурге половина народа кормится за счет Совета Европы. Бюджета не хватало, нужен был срочно наш взнос", - заключил политик.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775146335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет европы
18:56 25.02.2022 (обновлено: 19:10 25.02.2022)
 
В Совфеде отреагировали на исключение России из Совета Европы

Сенатор Джабаров отреагировал на исключение России из Совета Европы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия сможет прожить без членства в Совете Европы, как это было и до 1996 года, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации.
"Мы жили до этого, не тужили, проживем (без членства в СЕ)", - сказал парламентарий.
Он отметил, что Россия жила без участия в этой организации с 1996 года. "Помнится, когда Россия приостановила свое участие в работе ПАСЕ, так они полгода уговаривали нас вернуться. Они же бюрократы, в Страсбурге половина народа кормится за счет Совета Европы. Бюджета не хватало, нужен был срочно наш взнос", - заключил политик.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:09
Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаРоссияСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала