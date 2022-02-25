https://ria.ru/20220225/rossiya-1775138349.html
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы - РИА Новости, 25.02.2022
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы
Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться, заявил вице-спикер Госдумы, глава... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:38
2022-02-25T18:38
2022-02-25T18:48
обострение ситуации в днр и лнр
россия
европа
в мире
совет европы
петр толстой
ситуация в днр и лнр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756751900_0:0:861:484_1920x0_80_0_0_f78018f6f68c805328bc3978def2c687.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться, заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в СЕ."Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой журналистам.Политик добавил, что Россия долгое время призывала отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать"."Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - добавил он.
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774210016.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756751900_96:0:861:574_1920x0_80_0_0_90535469e60271b4430b04c6ba118ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, в мире, совет европы, петр толстой, ситуация в днр и лнр, госдума рф
18:38 25.02.2022 (обновлено: 18:48 25.02.2022)
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы
Депутат Толстой назвал Совет Европы без России невозможным и ненужным