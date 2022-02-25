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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/rossiya-1775138349.html
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы - РИА Новости, 25.02.2022
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы
Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться, заявил вице-спикер Госдумы, глава... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:38
2022-02-25T18:48
обострение ситуации в днр и лнр
россия
европа
в мире
совет европы
петр толстой
ситуация в днр и лнр
госдума рф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться, заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в СЕ."Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой журналистам.Политик добавил, что Россия долгое время призывала отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать"."Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - добавил он.
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россия, европа, в мире, совет европы, петр толстой, ситуация в днр и лнр, госдума рф
18:38 25.02.2022 (обновлено: 18:48 25.02.2022)
 
Толстой прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы

Депутат Толстой назвал Совет Европы без России невозможным и ненужным

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совет Европы без России невозможен, теперь от него будет зависеть возобновление нашего диалога, но РФ не будет меняться, заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в СЕ.
"Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой журналистам.
Политик добавил, что Россия долгое время призывала отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать".
"Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся", - добавил он.
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 01:24
Председатель ПАСЕ предложит обсудить вопрос о признании ДНР и ЛНР 11 марта
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЕвропаВ миреСовет ЕвропыПетр ТолстойСитуация в ДНР и ЛНРГосдума РФ
 
 
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