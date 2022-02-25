https://ria.ru/20220225/rets-1775179701.html

РЭЦ одобрил 12 заявок на размещение продукции в павильонах за рубежом

РЭЦ одобрил 12 заявок на размещение продукции в павильонах за рубежом - РИА Новости, 25.02.2022

РЭЦ одобрил 12 заявок на размещение продукции в павильонах за рубежом

Очередное заседание Экспертной комиссии Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление продукции АПК в павильонах... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:39

2022-02-25T22:39

2022-02-25T22:39

экономика

россия

российский экспортный центр

вьетнам

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Очередное заседание Экспертной комиссии Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление продукции АПК в павильонах за рубежом состоялось 25 февраля, на нем были одобрены заявки 12 компаний, сообщает центр.Всего на рассмотрение Комиссии было подано 15 заявлений от 13 компаний: по 6 - в ОАЭ и в КНР, 2 - во Вьетнам и 1 - в Египет."Теперь в постоянных демонстрационно-дегустационных павильонах появится продукция следующих российских производителей: ООО "АРИВЕРА" – первый российский бренд продуктов питания, сертифицированных по международным органическим стандартам. Бакалейные товары производителя (крупы, злаки, мед, разные виды муки, лён, зерновые и бобовые) будут представлены в ОАЭ", - говорится в сообщении.Производитель натуральной минеральной воды "Кисловодский Источник" ООО "НАРСАН" и лидер среди российских экспортеров хлебцев в страны ближнего зарубежья ООО "Доктор Граин" также направят свою продукцию для дегустации в ОАЭ.Там же можно будет продегустировать кондитерские изделия, мультизлаковые конфеты, глазированный арахис и фруктовую пастилу одной из крупнейших кондитерских фабрик юга России ООО "Алекс Групп".В павильоне в Китае будут представлены пиво и пивные напитки ЗАО российского производителя "Московская Пивоваренная Компания", 100% натуральные фруктовые соки прямого отжима ООО "Кубань Плод Переработка", хлопья, не требующие варки, крупу гречневую и муку пшеничную производителя ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова.Также китайские потребители будут иметь возможность попробовать экологически чистый кедровый орех и кедровое масло под торговой маркой "BELKA Organic" производителя ООО "ПИАР" и макаронные изделия, муку, хлопья и крупы MAKFA одноименного производителя.ООО "Унитрон Пром" – ведущий поставщик и производитель ореховых полуфабрикатов для пищевой промышленности - разместит ореховые снэки и ореховую пасту во Вьетнаме.Сельскохозяйственные культуры крупнейшего переработчиков сельскохозяйственной продукции на юге России ООО "Агро Виктория" можно будет попробовать сразу в двух павильонах: в ОАЭ и в Египте.Также в павильонах двух стран одновременно - Китае и ОАЭ - появятся функциональные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия из нетрадиционного сырья для питания в категории ЗОЖ производства ООО "Здоровый Хлеб"."Российский экспортный центр уделяет большое внимание продвижению отечественной продукции АПК на зарубежных рынках, в первую очередь в странах АТР и Ближнего Востока. У каждого из 4 павильонов РЭЦ есть своя база потенциальных клиентов-покупателей. Среди них дистрибьютеры, представители ритейла и сегмента HoReCa, которые занимаются продажами также и на рынках третьих стран. Участие в нашей программе – это возможность представить свою продукцию потенциальным покупателям за рубежом, наладить b2b-контакты и повысить узнаваемость своего бренда в мире", – рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20220215/reyting-1772912518.html

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

https://ria.ru/20220218/potentsial-1773636179.html

россия

вьетнам

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, российский экспортный центр, вьетнам, ближний восток