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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220225/rekvizit-1774840237.html
Со съемок "Короны" украли реквизит на 150 тысяч фунтов
Со съемок "Короны" украли реквизит на 150 тысяч фунтов - РИА Новости, 25.02.2022
Со съемок "Короны" украли реквизит на 150 тысяч фунтов
Со съемочной площадки исторического сериала Netflix "Корона" неизвестные украли 200 предметов реквизита общей стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (около 17,5 РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:29
2022-02-25T00:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
елизавета ii
великобритания
принц филипп, герцог эдинбургский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Со съемочной площадки исторического сериала Netflix "Корона" неизвестные украли 200 предметов реквизита общей стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (около 17,5 миллионов рублей), сообщает The Sun. По информации издания, грабителей сейчас разыскивает полиция. В The Sun сообщают, что кража произошла недалеко от английского города Донкастер, где должны были снимать сцены с Имельдой Стонтон (королева Елизавета II) и Джонатоном Прайсом (принц Филипп). Это была последняя неделя съемок пятого сезона телесериала. Подозреваемые выбрали для похищения ночное время. "Банде удалось получить доступ к трем грузовикам, взломать их и ограбить", — рассказал источник изданию.Среди похищенных предметов были по-настоящему ценные антикварные вещи, в том числе копия яйца Фаберже, приобретенного в 1933 году королем Георгом V, дедушкой Елизаветы II. Помимо копии яйца Фаберже воры забрали канделябры, украшения, напольные часы, столовое серебро и птичью клетку. Сейчас шоураннеры думают, чем заменить утерянный реквизит. Но, учитывая, что многие из вещей уникальны, сделать это будет непросто. Ожидается, что новые серии "Короны" выйдут осенью 2022 года. В образе принцессы Дианы в нем появится Элизабет Дебики ("Ночной администратор"), а Доминик Уэст ("Любовники") сыграет ее супруга принца Чарльза.
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Галина Соколова
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, елизавета ii, великобритания, принц филипп, герцог эдинбургский
00:29 25.02.2022
 
Со съемок "Короны" украли реквизит на 150 тысяч фунтов

Со съемок сериала "Корона" украли копию яйца Фаберже и другой реквизит на 150 тысяч фунтов

© Фото : Netflix4 сезон сериала "Корона"
4 сезон сериала Корона - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Со съемочной площадки исторического сериала Netflix "Корона" неизвестные украли 200 предметов реквизита общей стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (около 17,5 миллионов рублей), сообщает The Sun.
По информации издания, грабителей сейчас разыскивает полиция.
В The Sun сообщают, что кража произошла недалеко от английского города Донкастер, где должны были снимать сцены с Имельдой Стонтон (королева Елизавета II) и Джонатоном Прайсом (принц Филипп). Это была последняя неделя съемок пятого сезона телесериала.
Подозреваемые выбрали для похищения ночное время. "Банде удалось получить доступ к трем грузовикам, взломать их и ограбить", — рассказал источник изданию.
Среди похищенных предметов были по-настоящему ценные антикварные вещи, в том числе копия яйца Фаберже, приобретенного в 1933 году королем Георгом V, дедушкой Елизаветы II.
"Продюсеры сериала невероятно внимательны к деталям. Каждый элемент был тщательно отобран. Поэтому потерять их просто ужасно", — прокомментировал инсайдер.
Помимо копии яйца Фаберже воры забрали канделябры, украшения, напольные часы, столовое серебро и птичью клетку.
Сейчас шоураннеры думают, чем заменить утерянный реквизит. Но, учитывая, что многие из вещей уникальны, сделать это будет непросто.
Ожидается, что новые серии "Короны" выйдут осенью 2022 года. В образе принцессы Дианы в нем появится Элизабет Дебики ("Ночной администратор"), а Доминик Уэст ("Любовники") сыграет ее супруга принца Чарльза.
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 04:23Культура
Стало известно, кто сыграет возлюбленного Дианы в новом сезоне "Короны"
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыNetflixЕлизавета IIВеликобританияпринц Филипп, герцог Эдинбургский
 
 
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