https://ria.ru/20220225/razryv-1775105798.html

Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД

Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД

Москва сожалеет, что Киев разорвал дипломатические отношения, но надеется, что "история расставит все на свои места", заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:58

2022-02-25T16:58

2022-02-25T17:15

политика

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Киев разорвал дипломатические отношения, но надеется, что "история расставит все на свои места", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы глубоко сожалеем, что киевский режим избрал такой курс на разрыв с Россией всех видов отношений. Надеемся, что история скоро расставит все на свои места и верим во многовековую мудрость украинского и русского народов, которые веками населяли территорию современной Украины", - сказала Захарова на брифинге.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)