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Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД
Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД
Москва сожалеет, что Киев разорвал дипломатические отношения, но надеется, что "история расставит все на свои места", заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:58
2022-02-25T16:58
2022-02-25T17:15
политика
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Киев разорвал дипломатические отношения, но надеется, что "история расставит все на свои места", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы глубоко сожалеем, что киевский режим избрал такой курс на разрыв с Россией всех видов отношений. Надеемся, что история скоро расставит все на свои места и верим во многовековую мудрость украинского и русского народов, которые веками населяли территорию современной Украины", - сказала Захарова на брифинге.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:58 25.02.2022 (обновлено: 17:15 25.02.2022)
Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД
В МИД заявили, что Россия сожалеет о решении Киева разорвать отношения с Москвой