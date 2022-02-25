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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ranenye-1775139232.html
В ДНР двое мужчин ранены при обстреле со стороны украинских военных
В ДНР двое мужчин ранены при обстреле со стороны украинских военных - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР двое мужчин ранены при обстреле со стороны украинских военных
Двое мужчин получили ранения в донецком поселке Шахты №29 в пятницу в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:47
2022-02-25T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
шахты
лнр
днр
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в донецком поселке Шахты №29 в пятницу в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"По оперативной информации, вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Шахты № 29 города Донецка по адресу улица Лохтина, 4, ранены двое мужчин", - говорится в сообщении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/donbass-1775102180.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ситуация в днр и лнр, шахты, лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины
18:47 25.02.2022
 
В ДНР двое мужчин ранены при обстреле со стороны украинских военных

Представительств ДНР в СЦКК: двое мужчин ранены в поселке Шахты при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в донецком поселке Шахты №29 в пятницу в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
"По оперативной информации, вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Шахты № 29 города Донецка по адресу улица Лохтина, 4, ранены двое мужчин", - говорится в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Неан: Каналы не хотят говорить, что это украинская армия обстреливает мирных жителей - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРШахтыЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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