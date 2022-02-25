https://ria.ru/20220225/radikal-1774975989.html

Радикалы не сдаются, в отличие от рядовых военных, рассказал Пушилин

Радикалы не сдаются, в отличие от рядовых военных, рассказал Пушилин - РИА Новости, 25.02.2022

Радикалы не сдаются, в отличие от рядовых военных, рассказал Пушилин

Украинские радикалы в Донбассе не сдаются, в отличие от военнослужащих Украины, которые складывают оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:45

2022-02-25T10:45

2022-02-25T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские радикалы в Донбассе не сдаются, в отличие от военнослужащих Украины, которые складывают оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Ряд военнослужащих, я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих, понимают бесперспективность и желают оставаться живыми, вернуться к своим семьям и сдаются, складывают оружие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/obstrel-1774973510.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин