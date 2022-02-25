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Идеальное картофельное пюре – советы от шеф-повара
Раскрыты секреты "идеального" картофельного пюре - РИА Новости, 25.02.2022
Идеальное картофельное пюре – советы от шеф-повара
Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла секреты "идеального" картофельного пюре, сообщает The Sun. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:27
2022-02-25T02:27
общество
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла секреты "идеального" картофельного пюре, сообщает The Sun.Как отметила О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", первый шаг — нарезать овощи ровными кружками, а не класть в кастрюлю цельный картофель, это сократит время приготовления.Второй совет – картофель следует класть в холодную, а не кипящую воду, при этом надо добавлять достаточное количество соли.Еще один ключевой совет – следует добавлять в пюре сливки или молоко, это придаст ему бархатистую текстуру. При этом, по словам шеф-повара, очень важно разогреть сливки перед их добавлением, так как данный шаг способствуют лучшему смешиванию.Последний совет от О’Тул - добавлять масло в картофель, прежде чем протирать его через сито.
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Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
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общество
02:27 25.02.2022
 
Раскрыты секреты "идеального" картофельного пюре

Повар О’Тул посоветовала добавлять в картофельное пюре разогретые сливки

CC BY 2.0 / sousvideguy / sous vide mashed potatoesКартофельное пюре
Картофельное пюре - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC BY 2.0 / sousvideguy / sous vide mashed potatoes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла секреты "идеального" картофельного пюре, сообщает The Sun.
Как отметила О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", первый шаг — нарезать овощи ровными кружками, а не класть в кастрюлю цельный картофель, это сократит время приготовления.
Второй совет – картофель следует класть в холодную, а не кипящую воду, при этом надо добавлять достаточное количество соли.
Еще один ключевой совет – следует добавлять в пюре сливки или молоко, это придаст ему бархатистую текстуру. При этом, по словам шеф-повара, очень важно разогреть сливки перед их добавлением, так как данный шаг способствуют лучшему смешиванию.
Последний совет от О’Тул - добавлять масло в картофель, прежде чем протирать его через сито.
Прилавок с куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
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