https://ria.ru/20220225/pyure-1774932683.html

Идеальное картофельное пюре – советы от шеф-повара

Раскрыты секреты "идеального" картофельного пюре - РИА Новости, 25.02.2022

Идеальное картофельное пюре – советы от шеф-повара

Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла секреты "идеального" картофельного пюре, сообщает The Sun. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:27

2022-02-25T02:27

2022-02-25T02:27

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156026/57/1560265761_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_70e94962dedd0b18d0b9f1d44f9a5570.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла секреты "идеального" картофельного пюре, сообщает The Sun.Как отметила О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", первый шаг — нарезать овощи ровными кружками, а не класть в кастрюлю цельный картофель, это сократит время приготовления.Второй совет – картофель следует класть в холодную, а не кипящую воду, при этом надо добавлять достаточное количество соли.Еще один ключевой совет – следует добавлять в пюре сливки или молоко, это придаст ему бархатистую текстуру. При этом, по словам шеф-повара, очень важно разогреть сливки перед их добавлением, так как данный шаг способствуют лучшему смешиванию.Последний совет от О’Тул - добавлять масло в картофель, прежде чем протирать его через сито.

https://ria.ru/20220116/zdorove-1768108552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

общество