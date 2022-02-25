18:03 25.02.2022 (обновлено: 18:53 25.02.2022)
Националисты на Украине ведут бои по рекомендации иностранцев, заявил Путин
Президент Путин: националисты на Украине ведут бои по рекомендации иностранных советников
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что националисты на Украине ведут бои по рекомендации иностранных экспертов, прежде всего, американских советников.
"Достоверно известно, что все это происходит по указке западных консультантов, прежде всего "американских советников", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Тем не менее, западные страны в ответ раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Наталья Макарова