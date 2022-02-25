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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/putin-1775121200.html
Националисты на Украине подстрекают местных военных, заявил Путин
Националисты на Украине подстрекают местных военных, заявил Путин - РИА Новости, 25.02.2022
Националисты на Украине подстрекают местных военных, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что националистические элементы на Украине подстрекают украинских военных и выступают в качестве заградительных отрядов. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:48
2022-02-25T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
россия
втб
аэрофлот
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что националистические элементы на Украине подстрекают украинских военных и выступают в качестве заградительных отрядов.Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 25 февраля обсудил ход спецоперации на Украине. По его словам, основные столкновения в ее ходе происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями."Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов", - сказал Путин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Тем не менее, западные страны в ответ раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2, великобритания
17:48 25.02.2022 (обновлено: 17:57 25.02.2022)
 
Националисты на Украине подстрекают местных военных, заявил Путин

Президент Путин: националистические элементы на Украине подстрекают местных военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что националистические элементы на Украине подстрекают украинских военных и выступают в качестве заградительных отрядов.
Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 25 февраля обсудил ход спецоперации на Украине. По его словам, основные столкновения в ее ходе происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями.
"Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти в Киеве, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Берите власть в свои руки – Путин обратился к украинским военным - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
Тем не менее, западные страны в ответ раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Со своей стороны, российские власти ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияВТБАэрофлотСбербанк РоссииСеверный поток — 2Великобритания
 
 
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