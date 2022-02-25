https://ria.ru/20220225/putin-1775104295.html

Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом

Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом - РИА Новости, 25.02.2022

Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:51

2022-02-25T16:51

2022-02-25T17:16

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Путин заявил Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, минск