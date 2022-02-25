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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/putin-1775104295.html
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом - РИА Новости, 25.02.2022
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:51
2022-02-25T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
минск
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Путин заявил Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, минск
16:51 25.02.2022 (обновлено: 17:16 25.02.2022)
 
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом

Президент Путин заявил Си Цзиньпину, что готов направить делегацию на переговоры с Киевом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин заявил Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМинск
 
 
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