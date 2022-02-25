https://ria.ru/20220225/putin-1775104295.html
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом - РИА Новости, 25.02.2022
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом
Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:51
2022-02-25T16:51
2022-02-25T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
минск
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Путин заявил Цзиньпину, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Киева", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, минск
16:51 25.02.2022 (обновлено: 17:16 25.02.2022)
Путин рассказал Си Цзиньпину о возможности переговоров с Киевом
Президент Путин заявил Си Цзиньпину, что готов направить делегацию на переговоры с Киевом