https://ria.ru/20220225/putin-1775037639.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.02.2022
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил его... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:45
2022-02-25T13:45
2022-02-25T13:45
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. У него сейчас, как вы понимаете, дни достаточно напряженные и постоянно идут встречи. Фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано ... в середине дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220225/putin-1775029570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент Путин проведет несколько телефонных разговоров и совещание с членами Совбеза