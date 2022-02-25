https://ria.ru/20220225/putin-1775037639.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.02.2022

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил его... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:45

2022-02-25T13:45

2022-02-25T13:45

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. У него сейчас, как вы понимаете, дни достаточно напряженные и постоянно идут встречи. Фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано ... в середине дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220225/putin-1775029570.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, дмитрий песков