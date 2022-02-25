https://ria.ru/20220225/provaly-1775112323.html

Россия уличила Британию в попытке оправдаться за провалы украинских войск

Россия уличила Британию в попытке оправдаться за провалы украинских войск - РИА Новости, 25.02.2022

Россия уличила Британию в попытке оправдаться за провалы украинских войск

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы низкой эффективности ВС РФ в ходе операции на Украине – попытка оправдаться за провалы местных... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:21

2022-02-25T17:21

2022-02-25T17:21

обострение ситуации в днр и лнр

бен уоллес

владимир путин

чернигов

киев

россия

чернобыльская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы низкой эффективности ВС РФ в ходе операции на Украине – попытка оправдаться за провалы местных силовиков, оснащенных британским оружием, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ранее в эфире Sky News Уоллес выступил с утверждением, что за первые сутки боев Россия не добилась ни одной из поставленных целей, потеряв якобы 450 человек.По словам Конашенкова, с профессиональной точки зрения личные оценки Уоллеса эффективности спецоперации ВС РФ "не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне".Однако, добавил генерал, если учесть доступ главы Минобороны Британии к информации Ми-6 и военной разведки, его оценки выглядят иначе."Де-факто это попытка оправдания Бена Уоллеса перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ "по натовским стандартам" и оснащение британским вооружением", - заявил Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.По данным ведомства, украинские войска в боевых действиях преимущественно не участвуют, "ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов". В ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Киев заблокирован с запада, Чернигов заблокирован полностью.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/aeroflot-1774942574.html

https://ria.ru/20220224/ubezhische-1774880384.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775093813.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/ukraina-1774924214.html

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киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

бен уоллес, владимир путин, чернигов, киев, россия, чернобыльская аэс, вооруженные силы украины, ми-6