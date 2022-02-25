Россия уличила Британию в попытке оправдаться за провалы украинских войск
Минобороны: Британия пытается оправдаться за провалы украинских войск
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о якобы низкой эффективности ВС РФ в ходе операции на Украине – попытка оправдаться за провалы местных силовиков, оснащенных британским оружием, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее в эфире Sky News Уоллес выступил с утверждением, что за первые сутки боев Россия не добилась ни одной из поставленных целей, потеряв якобы 450 человек.
По словам Конашенкова, с профессиональной точки зрения личные оценки Уоллеса эффективности спецоперации ВС РФ "не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне".
Однако, добавил генерал, если учесть доступ главы Минобороны Британии к информации Ми-6 и военной разведки, его оценки выглядят иначе.
"Де-факто это попытка оправдания Бена Уоллеса перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ "по натовским стандартам" и оснащение британским вооружением", - заявил Конашенков.
24 февраля, 20:33Британия готова дать убежище руководству Украины, заявил Джонсон
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
По данным ведомства, украинские войска в боевых действиях преимущественно не участвуют, "ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов". В ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Киев заблокирован с запада, Чернигов заблокирован полностью.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Станислав Ванд