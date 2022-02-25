https://ria.ru/20220225/prosba-1774943659.html

Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах - РИА Новости, 25.02.2022

Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского звонил российскому лидеру Владимиру Путину. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:30

2022-02-25T07:30

2022-02-25T07:30

в мире

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского звонил российскому лидеру Владимиру Путину.Главы двух государств провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.Как заявил Макрон, состоялся "быстрый, откровенный и прямой обмен" мнениями. Он сообщил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России.Как сообщали в Кремле, Путин в ходе беседы дал исчерпывающие разъяснения по ситуации вокруг Украины.Впоследствии Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. Кроме того, Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии. По словам Макрона, которые приводит агентство Рейтер, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро,Париж, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные санкции, также заявил Макрон. По его словам, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее.Разговор с ЭрдоганомНакануне телефонные переговоры с Путиным провел президент Турции Тайип Эрдоган, об этом сообщил телеканал A Haber.По словам президента Турции, он призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений."Обе страны дружественные для нас. Я призываю Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, об этом говорил и российскому президенту Путину в ходе наших телефонных переговоров", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось по турецкому ТВ.Отвечая на вопрос про реакцию Эрдогана на происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "атмосфера рабочая".Специальная операцияУтром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов властей, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиация. В Минобороны заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

https://ria.ru/20220203/erdogan-1770940855.html

https://ria.ru/20220225/spasenie-1774933537.html

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, дмитрий песков, россия, франция, румыния, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, украина