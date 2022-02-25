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Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах
Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах - РИА Новости, 25.02.2022
Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского звонил российскому лидеру Владимиру Путину. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:30
2022-02-25T07:30
в мире
дмитрий песков
россия
франция
румыния
эммануэль макрон
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского звонил российскому лидеру Владимиру Путину.Главы двух государств провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.Как заявил Макрон, состоялся "быстрый, откровенный и прямой обмен" мнениями. Он сообщил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России.Как сообщали в Кремле, Путин в ходе беседы дал исчерпывающие разъяснения по ситуации вокруг Украины.Впоследствии Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. Кроме того, Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии. По словам Макрона, которые приводит агентство Рейтер, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро,Париж, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные санкции, также заявил Макрон. По его словам, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее.Разговор с ЭрдоганомНакануне телефонные переговоры с Путиным провел президент Турции Тайип Эрдоган, об этом сообщил телеканал A Haber.По словам президента Турции, он призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений."Обе страны дружественные для нас. Я призываю Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, об этом говорил и российскому президенту Путину в ходе наших телефонных переговоров", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось по турецкому ТВ.Отвечая на вопрос про реакцию Эрдогана на происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "атмосфера рабочая".Специальная операцияУтром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов властей, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиация. В Минобороны заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
https://ria.ru/20220203/erdogan-1770940855.html
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Эмиль Калимуллин
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в мире, дмитрий песков, россия, франция, румыния, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, украина
07:30 25.02.2022
 
Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Макрон сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Thibault Camus/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского звонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Главы двух государств провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Как заявил Макрон, состоялся "быстрый, откровенный и прямой обмен" мнениями. Он сообщил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России.
Как сообщали в Кремле, Путин в ходе беседы дал исчерпывающие разъяснения по ситуации вокруг Украины.
Впоследствии Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. Кроме того, Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии. По словам Макрона, которые приводит агентство Рейтер, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро,
Париж, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные санкции, также заявил Макрон. По его словам, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее.

Разговор с Эрдоганом

Накануне телефонные переговоры с Путиным провел президент Турции Тайип Эрдоган, об этом сообщил телеканал A Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:55
Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина в Анкаре
По словам президента Турции, он призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений.
"Обе страны дружественные для нас. Я призываю Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений, об этом говорил и российскому президенту Путину в ходе наших телефонных переговоров", - сказал Эрдоган, выступление которого транслировалось по турецкому ТВ.
Отвечая на вопрос про реакцию Эрдогана на происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "атмосфера рабочая".

Специальная операция

Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам президента, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов властей, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиация. В Минобороны заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:38
Псаки не ответила, будут ли США спасать Зеленского
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
В миреДмитрий ПесковРоссияФранцияРумынияЭммануэль МакронВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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