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Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского
Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T05:08
2022-02-25T05:08
2022-02-25T05:14
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину.Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.Он добавил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России. "Пока это не дало эффекта", - добавил он.Макрон также подтвердил свое намерение "работать над прекращением боевых действий, когда это будет возможно".Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, франция, украина
05:08 25.02.2022 (обновлено: 05:14 25.02.2022)
Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского
Президент Франции Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину.
Президенты РФ и Франции
провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.
"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", - сообщил французский лидер.
Он добавил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России
. "Пока это не дало эффекта", - добавил он.
Макрон также подтвердил свое намерение "работать над прекращением боевых действий, когда это будет возможно".
Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине
, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.