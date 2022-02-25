https://ria.ru/20220225/prosba-1774938314.html

Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022

Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:08

2022-02-25T05:08

2022-02-25T05:14

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину.Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор в четверг вечером по инициативе французской стороны.Он добавил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России. "Пока это не дало эффекта", - добавил он.Макрон также подтвердил свое намерение "работать над прекращением боевых действий, когда это будет возможно".Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/status-1774932982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, украина