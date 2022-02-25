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Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей
Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей - РИА Новости, 25.02.2022
Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей
Турция может закрыть свои проливы для российских военных кораблей, но тогда придется закрыть их и для Украины, одностороннее же закрытие проливов будет... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:29
2022-02-25T09:29
в мире
турция
дарданеллы
босфор
россия
украина
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Турция может закрыть свои проливы для российских военных кораблей, но тогда придется закрыть их и для Украины, одностороннее же закрытие проливов будет считаться принятием конкретной стороны в конфликте, говорится в публикации на сайте телеканала TGRT Haber.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу."Нападение России на Украину вновь поставило на повестку дня Конвенцию Монтрё, регулирующую проход через Дарданеллы и Стамбульский (Босфорский) пролив. Украина попросила Турцию закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако, согласно Монтрё, военные корабли могут проходить через проливы во время войны, если Турция не находится в непосредственном состоянии войны или не считает себя находящейся под угрозой. По Монтрё проход военных кораблей воюющих государств запрещен. По просьбе Украины Турция при желании может закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако если Анкара это сделает, придется закрыть их и для Украины. В противном случае Турция принимает чью-либо сторону", - указывается в публикации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774770651.html
https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774767269.html
турция
дарданеллы
босфор
россия
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Влада Копылова
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в мире, турция, дарданеллы, босфор, россия, украина
09:29 25.02.2022
 
Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей

TGRT Haber: Турция, закрыв свои проливы для России, должна будет закрыть их и для Украины

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид на пролив Босфор
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Турция может закрыть свои проливы для российских военных кораблей, но тогда придется закрыть их и для Украины, одностороннее же закрытие проливов будет считаться принятием конкретной стороны в конфликте, говорится в публикации на сайте телеканала TGRT Haber.
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога
"Нападение России на Украину вновь поставило на повестку дня Конвенцию Монтрё, регулирующую проход через Дарданеллы и Стамбульский (Босфорский) пролив. Украина попросила Турцию закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако, согласно Монтрё, военные корабли могут проходить через проливы во время войны, если Турция не находится в непосредственном состоянии войны или не считает себя находящейся под угрозой. По Монтрё проход военных кораблей воюющих государств запрещен. По просьбе Украины Турция при желании может закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако если Анкара это сделает, придется закрыть их и для Украины. В противном случае Турция принимает чью-либо сторону", - указывается в публикации.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 14:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военная операция России на Украине принесет мир в регион, заявили в Турции
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреТурцияДарданеллыБосфорРоссияУкраина
 
 
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