https://ria.ru/20220225/prolivy-1774957262.html

Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей

Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей - РИА Новости, 25.02.2022

Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей

Турция может закрыть свои проливы для российских военных кораблей, но тогда придется закрыть их и для Украины, одностороннее же закрытие проливов будет... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:29

2022-02-25T09:29

2022-02-25T09:29

в мире

турция

дарданеллы

босфор

россия

украина

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Турция может закрыть свои проливы для российских военных кораблей, но тогда придется закрыть их и для Украины, одностороннее же закрытие проливов будет считаться принятием конкретной стороны в конфликте, говорится в публикации на сайте телеканала TGRT Haber.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу."Нападение России на Украину вновь поставило на повестку дня Конвенцию Монтрё, регулирующую проход через Дарданеллы и Стамбульский (Босфорский) пролив. Украина попросила Турцию закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако, согласно Монтрё, военные корабли могут проходить через проливы во время войны, если Турция не находится в непосредственном состоянии войны или не считает себя находящейся под угрозой. По Монтрё проход военных кораблей воюющих государств запрещен. По просьбе Украины Турция при желании может закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако если Анкара это сделает, придется закрыть их и для Украины. В противном случае Турция принимает чью-либо сторону", - указывается в публикации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774770651.html

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774767269.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, дарданеллы, босфор, россия, украина