Турецкое СМИ назвало условие закрытия проливов для российских кораблей
TGRT Haber: Турция, закрыв свои проливы для России, должна будет закрыть их и для Украины
Вид на пролив Босфор
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Турция может закрыть свои проливы для российских военных кораблей, но тогда придется закрыть их и для Украины, одностороннее же закрытие проливов будет считаться принятием конкретной стороны в конфликте, говорится в публикации на сайте телеканала TGRT Haber.
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
"Нападение России на Украину вновь поставило на повестку дня Конвенцию Монтрё, регулирующую проход через Дарданеллы и Стамбульский (Босфорский) пролив. Украина попросила Турцию закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако, согласно Монтрё, военные корабли могут проходить через проливы во время войны, если Турция не находится в непосредственном состоянии войны или не считает себя находящейся под угрозой. По Монтрё проход военных кораблей воюющих государств запрещен. По просьбе Украины Турция при желании может закрыть проливы для российских военных кораблей. Однако если Анкара это сделает, придется закрыть их и для Украины. В противном случае Турция принимает чью-либо сторону", - указывается в публикации.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова