https://ria.ru/20220225/prolivy-1774953290.html

В Турции заявили о праве российских кораблей проходить через проливы

В Турции заявили о праве российских кораблей проходить через проливы - РИА Новости, 25.02.2022

В Турции заявили о праве российских кораблей проходить через проливы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:06

2022-02-25T09:06

2022-02-25T09:06

в мире

турция

россия

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей."К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - приводит слова Чавушоглу телеканал TGRT Haber.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774767269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу