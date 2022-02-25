В Турции заявили о праве российских кораблей проходить через проливы
Глава МИД Турции Чавушоглу: российские корабли имеют право проходить через проливы
Десантный корабль ВМФ России "Минск" в проливе Дарданеллы. Архивное фото
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей.
"К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - приводит слова Чавушоглу телеканал TGRT Haber.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова