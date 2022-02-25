https://ria.ru/20220225/priostanovka-1775070134.html

Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов

Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов - РИА Новости, 25.02.2022

Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов

Польский государственный телеканал TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:15

2022-02-25T15:15

2022-02-25T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

оон

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg

ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польский государственный телеканал TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов, сообщает радиостанция Zet.До настоящего времени TVP транслировал российский сериал "Пока станица спит" (Kozacką miłość). Сериал "Последний янычар" (Stepową miłość) транслировался в 2020-2022 годах и привлек внимание почти двух миллионов зрителей. Он был доступен на онлайн-платформе TVP VOD."TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов. Взоры всего мира обращены к Украине, которая была необоснованно атакована Россией. Польское телевидение приняло решение отказаться от трансляции российских сериалов. Зрители больше не увидят новых серий эпизодов сериала "Пока станица спит". Сериал "Последний янычар" также исчез из онлайн-платформы TVP VOD", - говорится в сообщении.Ранее Государственный совет радиофонии и телевидения Польши запретил вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT и Россия 24.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие иРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zapret-1774925698.html

https://ria.ru/20220223/polsha-1774556681.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, оон, польша