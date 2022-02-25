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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов
Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов - РИА Новости, 25.02.2022
Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов
Польский государственный телеканал TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:15
2022-02-25T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
оон
польша
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польский государственный телеканал TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов, сообщает радиостанция Zet.До настоящего времени TVP транслировал российский сериал "Пока станица спит" (Kozacką miłość). Сериал "Последний янычар" (Stepową miłość) транслировался в 2020-2022 годах и привлек внимание почти двух миллионов зрителей. Он был доступен на онлайн-платформе TVP VOD."TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов. Взоры всего мира обращены к Украине, которая была необоснованно атакована Россией. Польское телевидение приняло решение отказаться от трансляции российских сериалов. Зрители больше не увидят новых серий эпизодов сериала "Пока станица спит". Сериал "Последний янычар" также исчез из онлайн-платформы TVP VOD", - говорится в сообщении.Ранее Государственный совет радиофонии и телевидения Польши запретил вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT и Россия 24.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие иРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, оон, польша
15:15 25.02.2022 (обновлено: 15:16 25.02.2022)
 
Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов

Польский телеканал TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов

© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Depositphotos / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Польский государственный телеканал TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов, сообщает радиостанция Zet.
До настоящего времени TVP транслировал российский сериал "Пока станица спит" (Kozacką miłość). Сериал "Последний янычар" (Stepową miłość) транслировался в 2020-2022 годах и привлек внимание почти двух миллионов зрителей. Он был доступен на онлайн-платформе TVP VOD.
"TVP приостанавливает трансляцию популярных российских сериалов. Взоры всего мира обращены к Украине, которая была необоснованно атакована Россией. Польское телевидение приняло решение отказаться от трансляции российских сериалов. Зрители больше не увидят новых серий эпизодов сериала "Пока станица спит". Сериал "Последний янычар" также исчез из онлайн-платформы TVP VOD", - говорится в сообщении.
Ранее Государственный совет радиофонии и телевидения Польши запретил вещание ряда российских телеканалов, в том числе RT и Россия 24.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 00:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 16:59
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииООНПольша
 
 
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