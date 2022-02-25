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Представитель Госдепа попытался произнести по-русски пацифистский призыв
Представитель Госдепа попытался произнести по-русски пацифистский призыв - РИА Новости, 25.02.2022
Представитель Госдепа попытался произнести по-русски пацифистский призыв
Россияне не враги США, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:02
2022-02-25T23:02
2022-02-25T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Россияне не враги США, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Люди России не наши враги", - сказал Прайс на брифинге, возложив ответственность за операцию на Украине на президента РФ Владимира Путина и "его друзей".Далее он попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке. "Нет войне", - сказал Прайс.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Представитель Госдепа попытался произнести по-русски пацифистский призыв
Представитель Госдепа Прайс попытался сказать по-русски: "Нет войне"
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Россияне не враги США, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Люди России
не наши враги", - сказал Прайс на брифинге, возложив ответственность за операцию на Украине
на президента РФ Владимира Путина
и "его друзей".
Далее он попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке. "Нет войне", - сказал Прайс.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.