https://ria.ru/20220225/potok-1774989600.html

"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии

"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии - РИА Новости, 25.02.2022

"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии

Трубопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или годы, считает лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:27

2022-02-25T11:27

2022-02-25T11:27

экономика

фридрих мерц

христианско-демократический союз германии

германия

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или годы, считает лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц."Не думаю, что в ближайшие месяцы или даже ближайшие годы трубопровод будет введен в эксплуатацию... думаю, временная приостановка продлится довольно долго", - заявил политик в эфире радио Deutschlandfunk.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, фридрих мерц, христианско-демократический союз германии, германия, северный поток — 2, россия