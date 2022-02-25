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"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии
"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии - РИА Новости, 25.02.2022
"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии
Трубопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или годы, считает лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:27
2022-02-25T11:27
экономика
фридрих мерц
христианско-демократический союз германии
германия
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или годы, считает лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц."Не думаю, что в ближайшие месяцы или даже ближайшие годы трубопровод будет введен в эксплуатацию... думаю, временная приостановка продлится довольно долго", - заявил политик в эфире радио Deutschlandfunk.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.
https://ria.ru/20220224/potok-1774738034.html
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Влада Копылова
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экономика, фридрих мерц, христианско-демократический союз германии, германия, северный поток — 2, россия
11:27 25.02.2022
 
"Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие годы, заявили в Германии

Лидер немецкой ХДС Мерц: "Северный поток — 2" не будет запущен в ближайшие месяцы или годы

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или годы, считает лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
"Не думаю, что в ближайшие месяцы или даже ближайшие годы трубопровод будет введен в эксплуатацию... думаю, временная приостановка продлится довольно долго", - заявил политик в эфире радио Deutschlandfunk.
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока — 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Этот документ готовит министерство энергетики, в нем дается оценка, наносит ли вред безопасности энергоснабжения согласуемый проект. Как пояснял министр экономики Роберт Хабек, геополитическая ситуация последних недель и ситуация на рынке газа в последние месяцы стали причиной провести повторную оценку. Трубопровод не будет сертифицирован до завершения этой оценки, а также в том случае, если будет дана негативная оценка.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"
Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаФридрих МерцХристианско-демократический союз ГерманииГерманияСеверный поток — 2Россия
 
 
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