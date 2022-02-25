https://ria.ru/20220225/postavki-1774931656.html

США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей - РИА Новости, 25.02.2022

США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:06

2022-02-25T02:06

2022-02-25T02:06

сша

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир", - сказал Сингх.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774923278.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, россия