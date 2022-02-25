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США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей - РИА Новости, 25.02.2022
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:06
2022-02-25T02:06
сша
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир", - сказал Сингх.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774923278.html
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сша, в мире, россия
02:06 25.02.2022
 
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

Советник Байдена Сингх: США не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
"Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир", - сказал Сингх.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:08
МИД назвал первичный пакет санкций ЕС нелегитимным и необоснованным
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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