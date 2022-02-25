https://ria.ru/20220225/postavki-1774931656.html
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей - РИА Новости, 25.02.2022
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:06
2022-02-25T02:06
2022-02-25T02:06
сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир", - сказал Сингх.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774923278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия
США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
Советник Байдена Сингх: США не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не стремятся санкциями против РФ спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок, заявил на брифинге заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
"Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир", - сказал Сингх.