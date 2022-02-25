https://ria.ru/20220225/posol-1775141029.html

МИД Британии вызвал посла Белоруссии в Лондоне

МИД Британии вызвал посла Белоруссии в Лондоне - РИА Новости, 25.02.2022

МИД Британии вызвал посла Белоруссии в Лондоне

МИД Великобритании вызвал посла Белоруссии в Лондоне в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:48

2022-02-25T18:48

2022-02-25T19:36

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. МИД Великобритании вызвал посла Белоруссии в Лондоне в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении ведомства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что Минск не собирается втягиваться в "войну", но окажет поддержку России в рамках союзнических отношений."МИД вызвал белорусского посла Максима Ермоловича, чтобы выразить протест против помощи Беларуси России в ее военном вторжении в Украину", - отмечается в сообщении.Замглавы МИД по делам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли дал понять, что "военное вторжение в Украину дорого обойдется российской экономике", и указал на обширный пакет скоординированных санкций, объявленный накануне Великобританией и ее союзниками. "Санкции Великобритании также будут применяться к тем белорусским физическим и юридическим лицам и организациям, которые помогали и поощряли эту безрассудную агрессию", - добавили в британском МИД."Белоруссия должна отказаться от своей поддержки России и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины в соответствии со своими международными обязательствами", - заключили в ведомстве.Британия в четверг представила новые санкции против России в связи со спецоперацией на Донбассе. В санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов).Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/vstrecha-1775129305.html

https://ria.ru/20220225/eaes-1774962436.html

https://ria.ru/20220225/estoniya-1775020397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, форин-офис, россия, белоруссия, украина, великобритания