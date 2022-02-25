https://ria.ru/20220225/porty-1775167443.html

Киев переведет все порты под усиленную охрану

Киев переведет все порты под усиленную охрану - РИА Новости, 25.02.2022

Киев переведет все порты под усиленную охрану

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порты страны переходят под усиленную охрану. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:05

2022-02-25T21:05

2022-02-25T21:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

чернобыльская аэс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155620/91/1556209165_0:132:3056:1850_1920x0_80_0_0_186247adde742ad4852314af53c61943.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порты страны переходят под усиленную охрану."Порты Украины переходят под усиленную охрану. Кабмин Украины установил уровень охраны третий в речных и морских портах Украины", - сказал Шмыгаль на брифинге, который транслировал телеканал "112".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774567270.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр