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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/porty-1775167443.html
Киев переведет все порты под усиленную охрану
Киев переведет все порты под усиленную охрану - РИА Новости, 25.02.2022
Киев переведет все порты под усиленную охрану
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порты страны переходят под усиленную охрану. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:05
2022-02-25T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
чернобыльская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порты страны переходят под усиленную охрану."Порты Украины переходят под усиленную охрану. Кабмин Украины установил уровень охраны третий в речных и морских портах Украины", - сказал Шмыгаль на брифинге, который транслировал телеканал "112".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774567270.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774597820.html
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в мире, киев, украина, чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр
21:05 25.02.2022
 
Киев переведет все порты под усиленную охрану

Премьер Украины Шмыгаль заявил о переводе всех портов под усиленную охрану

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанадский фрегат "Торонто" и британский эсминец "Дункан" в порту Одессы
Канадский фрегат Торонто и британский эсминец Дункан в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Канадский фрегат "Торонто" и британский эсминец "Дункан" в порту Одессы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что порты страны переходят под усиленную охрану.
"Порты Украины переходят под усиленную охрану. Кабмин Украины установил уровень охраны третий в речных и морских портах Украины", - сказал Шмыгаль на брифинге, который транслировал телеканал "112".
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаЧернобыльская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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