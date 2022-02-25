Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/pomosch-1775181717.html
Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь
Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь - РИА Новости, 25.02.2022
Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь
Президенты СА и Украины обсудили в пятницу санкции против РФ и дополнительные поставки оборонной помощи Киеву, сообщила журналистам посол Украины в США Оксана... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:49
2022-02-25T22:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
совет европы
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345781_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_6c7932d1363a8e65ddf7bd4b082d1133.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президенты СА и Украины обсудили в пятницу санкции против РФ и дополнительные поставки оборонной помощи Киеву, сообщила журналистам посол Украины в США Оксана Макарова."Сегодня в состоявшемся разговоре... лидеры обсудили санкции и дополнительные оборонные поставки Украине", - сказала посол Украины в американской столице.Украинский дипломат приветствовала решение Совета Европы о приостановке прав России в организации и призвала мировое сообщество исключить РФ из всех международных организаций.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775157699.html
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775161983.html
россия
киев
луганская народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345781_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e171e1d1b8cca53e0f3a7018bf22cb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, совет европы, ситуация в днр и лнр, джо байден, владимир зеленский, сша
22:49 25.02.2022 (обновлено: 22:50 25.02.2022)
 
Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь

Посол Украины в США Макарова: Байден и Зеленский обсудили поставки военной помощи

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президенты СА и Украины обсудили в пятницу санкции против РФ и дополнительные поставки оборонной помощи Киеву, сообщила журналистам посол Украины в США Оксана Макарова.
"Сегодня в состоявшемся разговоре... лидеры обсудили санкции и дополнительные оборонные поставки Украине", - сказала посол Украины в американской столице.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине
Украинский дипломат приветствовала решение Совета Европы о приостановке прав России в организации и призвала мировое сообщество исключить РФ из всех международных организаций.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленского в какой-то момент ждет трибунал, заявил Чижов
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаСовет ЕвропыСитуация в ДНР и ЛНРДжо БайденВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала