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Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь

Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь - РИА Новости, 25.02.2022

Посол Украины заявила, что Байден и Зеленский обсудили военную помощь

Президенты СА и Украины обсудили в пятницу санкции против РФ и дополнительные поставки оборонной помощи Киеву, сообщила журналистам посол Украины в США Оксана... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:49

2022-02-25T22:49

2022-02-25T22:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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совет европы

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президенты СА и Украины обсудили в пятницу санкции против РФ и дополнительные поставки оборонной помощи Киеву, сообщила журналистам посол Украины в США Оксана Макарова."Сегодня в состоявшемся разговоре... лидеры обсудили санкции и дополнительные оборонные поставки Украине", - сказала посол Украины в американской столице.Украинский дипломат приветствовала решение Совета Европы о приостановке прав России в организации и призвала мировое сообщество исключить РФ из всех международных организаций.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775157699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, совет европы, ситуация в днр и лнр, джо байден, владимир зеленский, сша