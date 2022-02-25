https://ria.ru/20220225/pomosch-1775053450.html

Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине

Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине

Владимир Зеленский в телеобращении подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине: "не видим, что собираетесь делать". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:24

2022-02-25T14:24

2022-02-25T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

украина

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43e9e231d75ddb8f60b61633db04e0c6.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в телеобращении подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине: "не видим, что собираетесь делать"."Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине", - сказал Зеленский. Заявление транслировали украинские телеканалы.Обращение скорее всего было записано ранее, так как в ходе видео видны монтажные склейки.Зеленский перечислил антироссийские действия Запада, отметив, что этого недостаточно. Он призвал к отключению РФ от SWIFT и отзыву послов из Москвы. Кроме того, Зеленский призывал жителей Европы требовать "остановить войну". Он предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.Из киевского аэропорта "Жуляны" на фоне сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьером Италии, вылетел самолёт, при этом небо закрыто, а в Киеве слышны выстрелы. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрыто. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о звуках стрельбы возле правительственного квартала в столице Украины Киеве.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1775035095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peskov-1775058406.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, украина, в мире, владимир зеленский