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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/pomosch-1775053450.html
Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине
Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине
Владимир Зеленский в телеобращении подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине: "не видим, что собираетесь делать". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:24
2022-02-25T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в телеобращении подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине: "не видим, что собираетесь делать"."Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине", - сказал Зеленский. Заявление транслировали украинские телеканалы.Обращение скорее всего было записано ранее, так как в ходе видео видны монтажные склейки.Зеленский перечислил антироссийские действия Запада, отметив, что этого недостаточно. Он призвал к отключению РФ от SWIFT и отзыву послов из Москвы. Кроме того, Зеленский призывал жителей Европы требовать "остановить войну". Он предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.Из киевского аэропорта "Жуляны" на фоне сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьером Италии, вылетел самолёт, при этом небо закрыто, а в Киеве слышны выстрелы. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрыто. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о звуках стрельбы возле правительственного квартала в столице Украины Киеве.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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ситуация в днр и лнр, украина, в мире, владимир зеленский
14:24 25.02.2022 (обновлено: 14:46 25.02.2022)
 
Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине

Глава Украины Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь стране

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в телеобращении подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине: "не видим, что собираетесь делать".
"Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине", - сказал Зеленский. Заявление транслировали украинские телеканалы.
Обращение скорее всего было записано ранее, так как в ходе видео видны монтажные склейки.
Зеленский перечислил антироссийские действия Запада, отметив, что этого недостаточно. Он призвал к отключению РФ от SWIFT и отзыву послов из Москвы. Кроме того, Зеленский призывал жителей Европы требовать "остановить войну". Он предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Из киевского аэропорта "Жуляны" на фоне сообщений, что Владимир Зеленский не вышел на связь с премьером Италии, вылетел самолёт, при этом небо закрыто, а в Киеве слышны выстрелы. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу сообщил, что небо над страной закрыто. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о звуках стрельбы возле правительственного квартала в столице Украины Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:39В мире
В Кремле оценили желание Киева обсуждать нейтральный статус Украины
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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