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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/pomosch-1775004575.html
Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР, заявил Лавров
Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР, заявил Лавров
Россия не могла не оказать военную помощь ЛНР и ДНР после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:17
2022-02-25T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
днр
лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не могла не оказать военную помощь ЛНР и ДНР после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В этой ситуации, конечно, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым заместителем главы МИД ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, днр, лнр
12:17 25.02.2022 (обновлено: 12:47 25.02.2022)
 
Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва не могла остаться безучастной к просьбе ДНР и ЛНР о помощи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не могла не оказать военную помощь ЛНР и ДНР после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В этой ситуации, конечно, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора", - сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым заместителем главы МИД ДНР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаДНРЛНР
 
 
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