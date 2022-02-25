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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности
Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности - РИА Новости, 25.02.2022
Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности
Франция сможет оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:37
2022-02-25T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
владимир зеленский
украина
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Франция сможет оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан."Безопасность ... Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter."Мы примем те меры, которые нужно будет принять", - сказал министр в ответ на вопрос, подразумевает ли эта помощь вывоз Зеленского с Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774963609.html
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в мире, франция, владимир зеленский, украина, жан-ив ле дриан
10:37 25.02.2022 (обновлено: 10:52 25.02.2022)
 
Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности

Глава МИД Франции Ле Дриан: Париж поможет Зеленскому в случае угрозы его безопасности

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Франция сможет оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
"Безопасность ... Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
"Мы примем те меры, которые нужно будет принять", - сказал министр в ответ на вопрос, подразумевает ли эта помощь вывоз Зеленского с Украины.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад ждет, что Зеленский станет президентом в изгнании, заявил эксперт
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:26
Запад хочет более отчаянного президента для Украины, заявил эксперт
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФранцияВладимир ЗеленскийУкраинаЖан-Ив Ле Дриан
 
 
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