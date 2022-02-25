https://ria.ru/20220225/pomosch-1774973863.html

Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности

Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности - РИА Новости, 25.02.2022

Франция пообещала помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности

Франция сможет оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:37

2022-02-25T10:37

2022-02-25T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

франция

владимир зеленский

украина

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Франция сможет оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан."Безопасность ... Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter."Мы примем те меры, которые нужно будет принять", - сказал министр в ответ на вопрос, подразумевает ли эта помощь вывоз Зеленского с Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774963609.html

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франция

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, владимир зеленский, украина, жан-ив ле дриан