https://ria.ru/20220225/pomosch-1774928549.html

ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки - РИА Новости, 25.02.2022

ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:06

2022-02-25T01:06

2022-02-25T01:19

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку, говорится в сообщении регулятора.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк."Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации. Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220225/sberbank-1774924624.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия