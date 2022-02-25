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ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки
ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки - РИА Новости, 25.02.2022
ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки
Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:06
2022-02-25T01:19
экономика
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку, говорится в сообщении регулятора.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк."Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации. Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств", - сказано в сообщении.
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экономика, россия
01:06 25.02.2022 (обновлено: 01:19 25.02.2022)
 
ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

ЦБ готов поддержать попавшие под санкции банки средствами в рублях и иностранной валюте

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку, говорится в сообщении регулятора.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Сбербанк отреагировал на санкции США
"Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации. Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств", - сказано в сообщении.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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