https://ria.ru/20220225/polety-1775132469.html
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России - РИА Новости, 25.02.2022
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:18
2022-02-25T18:18
2022-02-25T18:35
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей экономической ситуации."Для обеспечения безопасности в российском воздушном пространстве авиационными службами Минтранса был выпущен NOTAM, это уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах. Ограничения действуют с 24 февраля 3.45 мск до 2 марта 3.45 минут мск. При необходимости мы продлим действие NOTAM", - сказал Савельев.В четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены и приостановлена работа ряда аэропортов.
https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
18:18 25.02.2022 (обновлено: 18:35 25.02.2022)
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
Глава Минтранса Савельев: ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России могут продлить