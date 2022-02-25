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В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России - РИА Новости, 25.02.2022
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России
Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:18
2022-02-25T18:35
россия
украина
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей экономической ситуации."Для обеспечения безопасности в российском воздушном пространстве авиационными службами Минтранса был выпущен NOTAM, это уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах. Ограничения действуют с 24 февраля 3.45 мск до 2 марта 3.45 минут мск. При необходимости мы продлим действие NOTAM", - сказал Савельев.В четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены и приостановлена работа ряда аэропортов.
https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html
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россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
18:18 25.02.2022 (обновлено: 18:35 25.02.2022)
 
В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России

Глава Минтранса Савельев: ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России могут продлить

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей экономической ситуации.
"Для обеспечения безопасности в российском воздушном пространстве авиационными службами Минтранса был выпущен NOTAM, это уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах. Ограничения действуют с 24 февраля 3.45 мск до 2 марта 3.45 минут мск. При необходимости мы продлим действие NOTAM", - сказал Савельев.
В четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены и приостановлена работа ряда аэропортов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:38
Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияУкраинаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
 
 
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