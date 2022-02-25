https://ria.ru/20220225/polety-1775132469.html

В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России

В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России - РИА Новости, 25.02.2022

В Минтрансе допустили продление запрета на полеты на юг России

Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:18

2022-02-25T18:18

2022-02-25T18:35

россия

украина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России при необходимости будут продлены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании о текущей экономической ситуации."Для обеспечения безопасности в российском воздушном пространстве авиационными службами Минтранса был выпущен NOTAM, это уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах. Ограничения действуют с 24 февраля 3.45 мск до 2 марта 3.45 минут мск. При необходимости мы продлим действие NOTAM", - сказал Савельев.В четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены и приостановлена работа ряда аэропортов.

https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии), общество