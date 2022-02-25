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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/polety-1775031070.html
Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой
Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой - РИА Новости, 25.02.2022
Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой
Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России - вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине, проблемы с выездом... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:30
2022-02-25T13:30
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
элиста
россия
курск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России - вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине, проблемы с выездом туристов урегулируются Минтрансом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Я не располагаю такой информацией, темой занимается Минтранс, Савельев (Виталий, глава Минтранса), сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры. Но согласитесь, что во главу угла все-таки ставится вопрос безопасности самих пассажиров, такие вынужденные меры по отмене полетов как раз и связаны прежде всего с соображениями безопасности, а возникающие на этом фоне проблемы - это те проблемы, которые урегулируются нашими транспортниками", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли компенсации туристам, которые из-за отмены полетов на юге России застряли там и вынуждены нести дополнительные расходы.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа ряда аэропортов: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774975488.html
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владимир путин, элиста, россия, курск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, дмитрий песков, туризм, новости - туризм
13:30 25.02.2022
 
Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой

Пресс-секретарь президента Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России - вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине, проблемы с выездом туристов урегулируются Минтрансом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Я не располагаю такой информацией, темой занимается Минтранс, Савельев (Виталий, глава Минтранса), сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры. Но согласитесь, что во главу угла все-таки ставится вопрос безопасности самих пассажиров, такие вынужденные меры по отмене полетов как раз и связаны прежде всего с соображениями безопасности, а возникающие на этом фоне проблемы - это те проблемы, которые урегулируются нашими транспортниками", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли компенсации туристам, которые из-за отмены полетов на юге России застряли там и вынуждены нести дополнительные расходы.
Стойка регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:01Туризм
"Аэрофлот" рассказал, как будет вывозить пассажиров с Юга России
Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа ряда аэропортов: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:40
РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЭлистаРоссияКурскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В миреДмитрий ПесковТуризмНовости - Туризм
 
 
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