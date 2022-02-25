https://ria.ru/20220225/polety-1775031070.html

Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой

Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой - РИА Новости, 25.02.2022

Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой

Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России - вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине, проблемы с выездом... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:30

2022-02-25T13:30

2022-02-25T13:30

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

элиста

россия

курск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России - вынужденная мера, связанная с безопасностью пассажиров в связи с ситуацией на Украине, проблемы с выездом туристов урегулируются Минтрансом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Я не располагаю такой информацией, темой занимается Минтранс, Савельев (Виталий, глава Минтранса), сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры. Но согласитесь, что во главу угла все-таки ставится вопрос безопасности самих пассажиров, такие вынужденные меры по отмене полетов как раз и связаны прежде всего с соображениями безопасности, а возникающие на этом фоне проблемы - это те проблемы, которые урегулируются нашими транспортниками", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли компенсации туристам, которые из-за отмены полетов на юге России застряли там и вынуждены нести дополнительные расходы.Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа ряда аэропортов: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774975488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, элиста, россия, курск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, дмитрий песков, туризм, новости - туризм