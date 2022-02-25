https://ria.ru/20220225/pogoda-1774945280.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:57
2022-02-25T07:57
2022-02-25T07:57
общество
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 2-4 градуса, по области - от 0 до плюс 5. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220224/sneg-1774920578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков заявил, что в Москве в пятницу ожидается до плюс четырех градусов