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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 25.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:57
2022-02-25T07:57
общество
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 2-4 градуса, по области - от 0 до плюс 5. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:57 25.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков заявил, что в Москве в пятницу ожидается до плюс четырех градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Без осадков и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 2-4 градуса, по области - от 0 до плюс 5. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.
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Вчера, 23:41
Слой снега в Москве уменьшится до 13 сантиметров к 6 марта, заявил эксперт
По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
ОбществоМосква
 
 
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