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Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу

Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу - РИА Новости, 25.02.2022

Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу

Движение поездов из Кишинева в Одессу прекращено, сообщила пресс-служба правительства Молдавии. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:48

2022-02-25T02:48

2022-02-25T07:50

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КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. Движение поездов из Кишинева в Одессу прекращено, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности. Воздушное пространство над республикой закрыто до 4 марта.Продолжится выполнение коммерческих, гуманитарных и почтовых рейсов. Также разрешены перелеты для репатриации граждан и медицинской помощи.Утром в четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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