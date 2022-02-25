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Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу
Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу - РИА Новости, 25.02.2022
Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу
Движение поездов из Кишинева в Одессу прекращено, сообщила пресс-служба правительства Молдавии. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:48
2022-02-25T02:48
2022-02-25T07:50
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КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. Движение поездов из Кишинева в Одессу прекращено, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности. Воздушное пространство над республикой закрыто до 4 марта.Продолжится выполнение коммерческих, гуманитарных и почтовых рейсов. Также разрешены перелеты для репатриации граждан и медицинской помощи.Утром в четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, молдавия, украина
02:48 25.02.2022 (обновлено: 07:50 25.02.2022)
Молдавия прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу
Комиссия по ЧС Молдавии прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу
КИШИНЕВ, 25 фев — РИА Новости. Движение поездов из Кишинева в Одессу прекращено, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.
Парламент Молдавии
24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине
и угроз безопасности. Воздушное пространство над республикой закрыто до 4 марта.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение и установила следующие меры: с 24 февраля 2022 года прекращается движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев. Национальное агентство автотранспорта будет способствовать возврату в страну пассажирских и грузовых транспортных единиц, работающих в направлении Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.
Продолжится выполнение коммерческих, гуманитарных и почтовых рейсов. Также разрешены перелеты для репатриации граждан и медицинской помощи.
Утром в четверг президент России Владимир Путин
в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.