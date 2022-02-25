Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/platezhi-1774961002.html
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2022
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт
Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:47
2022-02-25T09:47
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569442138_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_d3d94505bf3a65ac27b256cf2511ecff.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT."Российские банки используют российский аналог, СПФС – это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны", - сказал Шуст.Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
https://ria.ru/20220225/kisida-1774941618.html
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774921983.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569442138_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_b168c64f6fdaacaf05ab45196303c985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, санкции в отношении россии
09:47 25.02.2022
 
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт

Эксперт Шуст заявил, что платежи внутри России не остановятся при отключении от SWIFT

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка стоит возле банкомата
Девушка стоит возле банкомата - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка стоит возле банкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 06:28
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
"Российские банки используют российский аналог, СПФС – это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны", - сказал Шуст.
"Розничные платежи будут осуществляться, зарплаты выплачиваться на банковские счета, будут работать POS-терминалы и платежные карты. Банки тем временем будут активно искать альтернативы SWIFT для поддержания трансграничных платежей, чтобы импортеры и экспортеры могли продолжать работу в нормальном режиме", - обрисовал эксперт возможный сценарий.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 23:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Лондоне заявили о работе с союзниками над отключением России от SWIFT
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала