https://ria.ru/20220225/platezhi-1774961002.html
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2022
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт
Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:47
2022-02-25T09:47
2022-02-25T09:47
экономика
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT."Российские банки используют российский аналог, СПФС – это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны", - сказал Шуст.Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
https://ria.ru/20220225/kisida-1774941618.html
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774921983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, санкции в отношении россии
Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт
Эксперт Шуст заявил, что платежи внутри России не остановятся при отключении от SWIFT
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины
обещают России
новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
"Российские банки используют российский аналог, СПФС – это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны", - сказал Шуст.
"Розничные платежи будут осуществляться, зарплаты выплачиваться на банковские счета, будут работать POS-терминалы и платежные карты. Банки тем временем будут активно искать альтернативы SWIFT для поддержания трансграничных платежей, чтобы импортеры и экспортеры могли продолжать работу в нормальном режиме", - обрисовал эксперт возможный сценарий.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Опубликовано: Дарья Буймова