https://ria.ru/20220225/platezhi-1774961002.html

Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт

Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2022

Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт

Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:47

2022-02-25T09:47

2022-02-25T09:47

экономика

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT."Российские банки используют российский аналог, СПФС – это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны", - сказал Шуст.Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

https://ria.ru/20220225/kisida-1774941618.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774921983.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, санкции в отношении россии