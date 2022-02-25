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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775167020.html
Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом
Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом
Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил усиление санкций и военную помощь. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:03
2022-02-25T21:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил усиление санкций и военную помощь."Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" - написал Зеленский в Twitter.Ранее Байден заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775161983.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, россия, владимир путин
21:03 25.02.2022 (обновлено: 21:12 25.02.2022)
 
Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом

Президент Украины Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил усиление санкций и военную помощь.
"Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" - написал Зеленский в Twitter.
Ранее Байден заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленского в какой-то момент ждет трибунал, заявил Чижов
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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