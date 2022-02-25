https://ria.ru/20220225/peregovory-1775167020.html

Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом

Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленский заявил, что провел переговоры с Байденом

Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил усиление санкций и военную помощь. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:03

2022-02-25T21:03

2022-02-25T21:12

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, обсудил усиление санкций и военную помощь."Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" - написал Зеленский в Twitter.Ранее Байден заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775161983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, украина, сша, россия, владимир путин