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Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах - РИА Новости, 25.02.2022
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:47
2022-02-25T20:13
политика
россия
минск
варшава
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее он сообщил, что российская сторона готова отправить на переговоры в Минск делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", — сказал Песков журналистам.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать на переговорах нейтральный статус страны. Как пояснял Песков, "неотъемлемые компоненты" этого статуса — демилитаризация и денацификация, как раз и обозначенные в качестве целей спецоперации в Донбассе.По его словам, до Киева довели информацию о том, что Москва согласна организовать переговоры в Минске, а президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить их безопасность.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия всегда была настроена на диалог и приняла решение продолжать контакты с Украиной.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/donbass-1775089582.html
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политика, россия, минск, варшава, украина, дмитрий песков
18:47 25.02.2022 (обновлено: 20:13 25.02.2022)
 
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах

Пресс-секретарь Песков: Киев "ушел со связи" в ответ на предложение о переговорах в Минске

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее он сообщил, что российская сторона готова отправить на переговоры в Минск делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", — сказал Песков журналистам.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать на переговорах нейтральный статус страны. Как пояснял Песков, "неотъемлемые компоненты" этого статуса — демилитаризация и денацификация, как раз и обозначенные в качестве целей спецоперации в Донбассе.
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По его словам, до Киева довели информацию о том, что Москва согласна организовать переговоры в Минске, а президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить их безопасность.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия всегда была настроена на диалог и приняла решение продолжать контакты с Украиной.
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Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаРоссияМинскВаршаваУкраинаДмитрий Песков
 
 
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