https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах - РИА Новости, 25.02.2022
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:47
2022-02-25T18:47
2022-02-25T20:13
политика
россия
минск
варшава
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее он сообщил, что российская сторона готова отправить на переговоры в Минск делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", — сказал Песков журналистам.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать на переговорах нейтральный статус страны. Как пояснял Песков, "неотъемлемые компоненты" этого статуса — демилитаризация и денацификация, как раз и обозначенные в качестве целей спецоперации в Донбассе.По его словам, до Киева довели информацию о том, что Москва согласна организовать переговоры в Минске, а президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить их безопасность.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия всегда была настроена на диалог и приняла решение продолжать контакты с Украиной.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, минск, варшава, украина, дмитрий песков
18:47 25.02.2022 (обновлено: 20:13 25.02.2022)
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Пресс-секретарь Песков: Киев "ушел со связи" в ответ на предложение о переговорах в Минске
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее он сообщил, что российская сторона готова отправить на переговоры в Минск
делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву
. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", — сказал Песков журналистам.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать на переговорах нейтральный статус страны. Как пояснял Песков, "неотъемлемые компоненты" этого статуса — демилитаризация и денацификация, как раз и обозначенные в качестве целей спецоперации в Донбассе.
По его словам, до Киева довели информацию о том, что Москва согласна организовать переговоры в Минске, а президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить их безопасность.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия всегда была настроена на диалог и приняла решение продолжать контакты с Украиной.
Накануне Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Тоноян