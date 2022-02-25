https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html

Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах

Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах - РИА Новости, 25.02.2022

Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах

Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:47

2022-02-25T18:47

2022-02-25T20:13

политика

россия

минск

варшава

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина в ответ на российское предложение провести переговоры в Минске предложила Варшаву, но после этого "ушла со связи", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее он сообщил, что российская сторона готова отправить на переговоры в Минск делегацию, в которую могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", — сказал Песков журналистам.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать на переговорах нейтральный статус страны. Как пояснял Песков, "неотъемлемые компоненты" этого статуса — демилитаризация и денацификация, как раз и обозначенные в качестве целей спецоперации в Донбассе.По его словам, до Киева довели информацию о том, что Москва согласна организовать переговоры в Минске, а президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обеспечить их безопасность.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия всегда была настроена на диалог и приняла решение продолжать контакты с Украиной.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1775089582.html

https://ria.ru/20220224/diplomatiya-1774806267.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, минск, варшава, украина, дмитрий песков