https://ria.ru/20220225/peregovory-1775134600.html

Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022

Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:25

2022-02-25T18:25

2022-02-25T18:43

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент РФ Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске."Российской стороной сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/vstrecha-1775129305.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, белоруссия, минск, дмитрий песков