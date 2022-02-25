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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775134600.html
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной
Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:25
2022-02-25T18:43
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент РФ Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске."Российской стороной сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/vstrecha-1775129305.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, белоруссия, минск, дмитрий песков
18:25 25.02.2022 (обновлено: 18:43 25.02.2022)
 
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Песков: Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной

© РИА НовостиРоссийско-Украинские переговоры
Российско-Украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости
Российско-Украинские переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент РФ Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины
"Российской стороной сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаБелоруссияМинскДмитрий Песков
 
 
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