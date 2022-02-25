18:25 25.02.2022 (обновлено: 18:43 25.02.2022)
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной
Пресс-секретарь Песков: Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной
Российско-Украинские переговоры
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент РФ Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.
"Российской стороной сразу же по поручению президента сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев